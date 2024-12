Die Forschenden verwendeten zwei Ansätze: In einem Fall erzeugte ein Programm die gefälschten Standortdaten direkt auf dem Smartphone. Im anderen Fall war das Smartphone mit einem Server verbunden, auf dem die SBB-App lief. Dieser Server generierte die gefälschten Standortdaten und übermittelte den Easyride-QR-Code an das Smartphone.

Denn die Easyride-Funktion ist auf solche Standortdaten angewiesen: Statt ein herkömmliches Billett zu lösen, können die Nutzer vor einer ÖV-Fahrt auf der SBB-App «einchecken» und am Ende der Fahrt wieder «auschecken». Dem Billettkontrolleur zeigen sie einen QR-Code, der diesem bestätigt, dass Easyride aktiviert ist. Während der Fahrt sendet die App laufend Standortdaten an einen SBB-Server. Der Server berechnet daraus die zurückgelegte Strecke, und die SBB stellt dem Nutzer die Fahrtkosten in Rechnung.

Was war passiert? Eine Gruppe von Forschenden und Studierenden um den ETH-Professor für Computersicherheit Kaveh Razavi vermuteten vor einem Jahr, dass sich die Easyride-Funktion überlisten lässt, und stellten sie auf die Probe. Sie veränderten die Smartphones so, dass die GPS-Standortdaten mit gefälschten, aber realistisch wirkenden Standortinformationen überschrieben wurden.

Der Kontrolleur bemerkte nichts: Forschende der ETH haben die Easyride-Funktion der SBB überlistet. Sie hatten die Standortdaten auf einigen Smartphones manipuliert und testeten sie auf mehreren Zugfahrten. Der Betrug fiel weder bei den Billettkontrollen im Zug auf, schreiben die Forschenden in einer Mitteilung, noch wurden sie im Nachhinein von den SBB kontaktiert. Sie fuhren also gratis.

Streaming wird immer teurer – so haben die Anbieter die Preise nach oben geschraubt

Der Streamingdienst Disney Plus hat zuletzt erneut seine Gebühren erhöht – und steht damit nicht alleine da. Fast alle Anbieter haben in den letzten 18 Monaten ihre Preise nach oben angepasst.

Wie so vieles anderes in unserem Leben sind auch die Streaming-Abos in den vergangenen Jahren teurer geworden. Mehr als die Hälfte der Anbieter hat in den letzten 18 Monaten aufgeschlagen. Wir zeigen dir, wo du am tiefsten in die Tasche greifen musst.