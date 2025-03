«Golf von Rapperswil» – so machen sich Schweizer Google-Maps-User über Trump lustig

Donald Trump hat den Golf von Mexiko einfach so in «Golf von Amerika» umbenannt – Google-Maps-Nutzer in der Schweiz nehmen sich diese Freiheit jetzt auch.

US-Präsident Donald Trump hat zu Beginn seiner Amtszeit mit einem Dekret entschieden, dass der Golf von Mexiko ab sofort «Golf von Amerika» heissen soll. Der Kartendienst Google Maps leistete dem Folge – auf dem weltweit benutzten Online-Kartendienst ist der Golf von Mexiko nun ebenfalls unter neuem Namen auffindbar.

Der Golf von Mexiko unter neuem Namen. Bild: keystone

Die Schweizer Umbenennungen

Was in Amerika im Weissen Haus begann, inspirierte Google-Maps-Nutzer auf der ganzen Welt zu ähnlichen Taten, um Trump auf die Schippe zu nehmen – auch in der Schweiz. So wurden auf Maps in den vergangenen Tagen und Wochen einige Schweizer Gewässer umbenannt. Aus dem Hallwilersee wurde etwa kurzerhand der Golf von Hallwil.

Vor einiger Zeit noch der Hallwilersee, jetzt der Golf von Hallwil. screenshot: Google maps

Auch der Golf von Rapperswil taucht neu auf Google Maps auf. Dabei handelt es sich nicht etwa um den Obersee, sondern den oberen Teil des Zürichsees. Da wollen die Rapperswiler wohl ein Zeichen setzen und den Zürichsee übernehmen.

Ehemals der Zürichsee, jetzt der Golf von Rapperswil. Screenshot: Google maps

Auch der Sempacher See wurde zum Golf von Sempach umbenannt.

Wo einmal der Sempachersee lag, ist nun der Golf von Sempach. Screenshot: google maps

Selbst kleinere Gewässer wie der Längweiher in Littau (LU) erhielten neue Namen – so trägt dieser neu auch die um einiges spektakulärer klingende Bezeichnung Golf von Längweiher. Im selben Kanton gibt es neu auch den Golf von Baldegg, zuvor bekannt als Baldeggersee in Hitzkirch.

Einst der kleine Längweiher, heute der spektakuläre Golf von Längweiher. Screenshot: google maps

Google Maps macht es einem einfach

Für die kreativen Umbenennungen von Gewässern braucht man keine besonders grossen IT-Kenntnisse. Google Maps macht es ganz simpel möglich: So lassen sich sogenannte Points of Interest (PoI) erstellen, also Orte, die als Sehenswürdigkeiten erfasst werden. Wer einen solchen Eintrag erstellt, kann dem Punkt einen Namen geben und ein Foto dazu hochladen. Sobald der Ort von Google Maps freigeschaltet wird – was normalerweise nach kurzer Zeit passiert –, erscheint er auf der Karte und ist für alle Benutzer sichtbar.

Je mehr Interaktionen und Suchanfragen der Ort hat, umso prominenter wird er auf der Karte dargestellt. Eigentlich ist diese Funktion für Cafés, Restaurants oder Wanderwege vorgesehen.