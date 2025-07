5,5 Kilo Kokain in den Neuenburger Bergen beschlagnahmt

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 37-jährigen albanischen Staatsangehörigen und eine 57-Jährige mit spanischer Staatsangehörigkeit, wie es weiter hiess. Beide sind laut BAZG in Spanien wohnhaft. Die Staatsanwaltschaft habe Untersuchungen eingeleitet und vorläufige Festnahme angeordnet. (sda)

Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) hat das Fahrzeug Ende Mai im neuenburgischen Col-des-Roches kontrolliert, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Die Beteiligten und die beschlagnahmten Drogen wurden laut Mitteilung der Neuenburger Polizei übergeben.

Bei einer Kontrolle im Kanton Neuenburg haben die Schweizer Zollbehörden 5,5 Kilogramm Kokain in einem Fahrzeug entdeckt. Im Zusammenhang mit dem Fund wurden zwei Personen festgenommen.

Bei einem Einsatz im Nordwesten Kolumbiens haben Sicherheitskräfte über acht Tonnen Kokain beschlagnahmt. Das Rauschgift sei in einem unterirdischen Versteck auf einer Bananenplantage im Departement Antioquia entdeckt worden.

