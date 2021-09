Schweiz

Elektroauto

Berner Polizei nimmt erste elektrische Streifenwagen in Betrieb



Bild: keystone

Berner Polizei nimmt erste elektrische Streifenwagen in Betrieb

Auch die Kantonspolizei Bern setzt auf erneuerbare Energieträger. Am Dienstag präsentierte sie in Riedbach ihr erstes vollelektrisch angetriebenes Patrouillenfahrzeug, einen Audi eTron 55.

Sie folgt damit dem Beispiel anderer Kantonspolizeien wie etwa Zürich, Basel, Luzern und St. Gallen. Die Berner Kapo will mit insgesamt vier E-Patrouillenfahrzeugen erste Erfahrungen sammeln im Hinblick auf die nächste grössere Beschaffungsrunde, wie es an einem Point de Presse am Dienstag hiess.

Die Berner Kantonspolizei verfügt insgesamt über rund 600 Einsatzfahrzeuge - im Volksmund «Streifenwagen» genannt - sowie etwa 200 zivile Fahrzeuge. Vor knapp zwei Jahren hat sie sich eine Mobilitätsstrategie mit mehreren Zielen für eine «umweltbewusste, fortschrittliche Mobilität» gegeben.

Klar ist für Simon Roggli, den stellvertretenden Chef der Abteilung Technik, dass die Polizei je länger desto mehr Fahrzeuge mit alternativen Antrieben fördern wird. Ob sie schon in fünf oder zehn Jahren völlig ohne Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren auskommen werde, sei aber offen. «Das kann heute niemand sagen.»

Jedenfalls will die Polizei in einem ersten Schritt bis 2025 die Kilometerkosten ihrer Fahrzeuge um zehn Prozent senken. Dieses Ziel sei durch eine bessere Auslastung und den Ersatz der Fahrzeuge zum richtigen Zeitpunkt erreichbar, sagte Roggli.

Erstes Ziel schon erreicht

Vorzeitig erreicht hat die Polizei das Ziel, die motorisierten Kilometer pro Mitarbeiter um fünf Prozent zu reduzieren. «Der coronabedingte Trend zum Home Office hat uns dabei in die Karten gespielt», sagte der stellvertretende Polizeikommandant Stefan Lanzrein. Bestrebungen, Reisen und Dienstwege aller Art durch digitale Lösungen zu ersetzen, habe es schon vor Corona gegeben.

Nicht nur bei den Autos setzt die Berner Polizei auf den Elektro-Antrieb. Seit 2019 hat sie mehr als hundert E-Bikes beschafft, die nun regelmässig bei Patrouillendiensten in den Städten zum Einsatz kommen.



(oli/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Kia lanciert neues Elektroauto EV6 1 / 14 Kia lanciert neues Elektroauto EV6 quelle: kia «Es wird mir schlecht» – Toggi und Baroni im Polestar-Testdrive Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter