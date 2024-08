Röstis Atomkampf im Bundesrat: So könnte das Schweizer AKW-Comeback aussehen

Ein Plan macht allerdings bereits jetzt die Runde im Departement Rösti. Aktuell gilt nicht nur ein Neubauverbot für AKW, auch grundlegende Änderungen an bestehenden Reaktordruckbehältern sind nicht erlaubt. Dies, weil sie die Betriebsdauer eines AKW massgeblich verlängern würden – was dem beschlossenen Atomausstieg zuwiderläuft.

Dies würde einerseits Atombefürwortern ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, ohne gleichzeitig Notkraftwerke wie in Birr zu verunmöglichen. Vor allem aber kauft sich Rösti damit Zeit: Sein Departement kann in Ruhe nach Möglichkeiten suchen, ein Atom-Comeback mehrheitsfähig zu machen.

Voraussichtlich am Mittwoch in der ersten Bundesratssitzung nach den Ferien rückt der Gegenvorschlag aufs Tapet. Dass dieser die Weichen der Schweizer Energieversorgung neu stellen wird, ist sehr unwahrscheinlich: Der Bundesrat wird zunächst einfach einmal darlegen, warum es aus seiner Sicht einen Gegenvorschlag braucht. Recherchen dieser Zeitung deuten darauf hin, dass vor allem das Energiegesetz dahingehend geändert werden soll, dass es eine grundsätzliche Technologieoffenheit beinhaltet.

Dem Bundesrat ist die Initiative aber nicht deshalb ein Dorn im Auge: Vor allem verbietet sie mit Gas oder Öl betriebene Reservekraftwerke, die in der Schweiz kurz- bis mittelfristig eine Strommangellage überbrücken sollen. Schon seit Monaten ist deshalb klar, dass Energieminister Albert Rösti der Initiative mit einem Gegenvorschlag begegnen will. Nun nimmt der Plan zu einem Atom-Comeback erste Konturen an.

21. Mai 2017: Mit dem Volks-Ja zum Energiegesetz bricht in der Schweiz eine neue Ära an: der Bau neuer AKW wird verboten . Dafür hatten die Atomgegner jahrzehntelang gekämpft – an der Urne und auf der Strasse. Aber der Reihe nach.

