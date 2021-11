Das AKW Gösgen ist heute Nacht automatisch abgeschaltet worden – Ursache unklar

Gemäss Ensi kam es in Folge einer Instandsetzungsmassnahme zur automatischen Reaktorschnellabschaltung. Das Messnetz des Ensi zur automatischen Dosisleistungsüberwachung in der Umgebung der Kernkraftwerke (Maduk) habe keinen Anstieg der Radioaktivität gezeigt, teilte das Ensi auf seiner Website mit.

Noch nie gab es in der Schweiz so viele Gesuche für den Bau von kleinen Solaranlagen

Impfzahlen in Österreich schnellen hoch ++ Corona-Inzidenz in Deutschland steigt weiter

Typisch Schweiz oder typisch Deutschland? Welches Klischee trifft auf wen zu?

Lilo lebt schon ihr ganzes Leben in der Schweiz. Ein Grossteil ihrer Familie ist aber in Deutschland Zuhause. Darum will die 12-Jährige am heutigen Zukunftstag von euch wissen: Welches Klischee trifft auf wen zu?

Die Schweiz und Deutschland sind sich in vielem ziemlich ähnlich – und doch sind sie in manchen Punkten grundverschieden.