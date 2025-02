SRF-Krimiserie «Die Beschatter» wird wohl abgesetzt

Am Sonntagabend strahlt SRF die erste Folge der zweiten Staffel der Krimiserie «Die Beschatter» aus. Diese Staffel dürfte gleichzeitig die letzte sein. «Wir gehen davon aus, dass die Serie hier endet und es keine dritte Staffel geben wird», so SRF gegenüber blue News.

Räuber fesseln in Saanen BE Hotelmitarbeiter und flüchten mit Beute

Am Mittwochmorgen ist in Saanen BE ein Hotel überfallen worden. Die Waadtländer Polizei konnte die Täter später in Aigle VD festnehmen, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.