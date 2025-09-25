bedeckt10°
Film

Zurich Film Festival: Dakota Johnson eröffnet das ZFF

Dakota Johnson und Michael Angelo Covino am ZFF 2025
Dakota Johnson war zusammen mit dem Regisseur Michael Angelo Covino am ZFF 2025.Bild: watson

Dakota Johnson hat das diesjährige Zurich Film Festival eröffnet

25.09.2025, 21:0125.09.2025, 21:01

Die US-amerikanische Schauspielerin und Produzentin Dakota Johnson hat das 21. Zurich Film Festival eröffnet. Sie wird mit dem «Golden Eye Award» für ihre Rolle in «Splitsville» und ihre Karriere ausgezeichnet.

Dakota Johnson wird die Auszeichnung im Rahmen der Eröffnungsgala am Donnerstagabend überreicht. Sie wird die Beziehungskomödie «Splitsville» gemeinsam mit dem ebenfalls anwesenden Regisseur, Schauspieler und Produzenten Michael Angelo Covino präsentieren.

Vor dem Eröffnungsanlass im Zürcher Kongresshaus schritten zahlreiche Prominente über den grünen Teppich, so etwa die Moderatorin und Ex-Miss-Schweiz Christa Rigozzi sowie Musiker Dabu Bucher. Zu den Ehrengästen des Abends zählten Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider und die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch.

Schweizer Filmproduzentin wird geehrt

Das diesjährige Zurich Film Festival (ZFF) wartet mit 114 Filmen auf. Davon sind 41 als Welt- oder Europapremiere zu sehen. Von den 114 Produktionen sind 16 Schweizer Filme.

Einer davon ist die Adaption des als unverfilmbar geglaubten Max-Frisch-Stoffes «Stiller» von Stefan Haupt. Die Schweizer Filmproduzentin Anne Walser wird dafür sowie für ihre Karriere den Career Achievement Award erhalten.

Lifetime Archievement Award für Russel Crowe

Im Rampenlicht stehen aber auch einmal mehr US-amerikanische Filme und ihre Stars: Oscar-Preisträger Russel Crowe («Gladiator») erhält den Lifetime Achievement Award. Am Festival ist er im psychologischen Thriller «Nuremberg» zu sehen, in dem er den Nazi Hermann Göring spielt.

Aus der Serie «The Crown» bekannt ist die britische Schauspielerin Claire Foy. Sie wird am ZFF das Goldene Auge für ihre vielseitige Karriere und ihre Leistung in ihrem neuen Film «H Is For Hawk» entgegennehmen.

Das diesjährige ZFF dauert bis zum 5. Oktober. Es handelt sich um die erste Ausgabe des Festivals nach dem Eigentümerwechsel im Juli dieses Jahres. Die «Neue Zürcher Zeitung» verkaufte das ZFF an eine neue Eigentümergruppe rund um den Festivaldirektor Christian Jungen. (sda)

Themen
Diese Stars waren schon zu Gast beim ZFF
1 / 42
Diese Stars waren schon zu Gast beim ZFF
In 20 Jahren besuchten unzählige Stars das Zurich Film Festival – hier kämpfte sich Morgan Freeman 2009 durch die Meute an Fotografen.
quelle: keystone / walter bieri
Kristin Stewart macht Selfies mit den Fans am ZFF
Video: srf
