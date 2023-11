So kann es dann auch enden mit Glühwein am Weihnachtsmarkt. Bild: Shutterstock

Hilf uns! Gesucht ist der Weihnachtsmarkt mit dem besten (und günstigsten) Glühwein

Jetzt ist wieder Hochsaison für Weihnachtsmärkte. Und was wäre ein Besuch eines solchen, ohne eine Tasse Glühwein? Eben. Doch wo gibt es den besten Glühwein? Und wo den teuersten und günstigsten? Sag du es uns.

Seit Donnerstag (oder spätestens Freitag) haben die grossen – und bis zu Weihnachten dauernden – Weihnachtsmärkte in den verschiedenen grossen Städten der Schweiz geöffnet. Schweizweit kannst du an über 350 Märkten die vorweihnachtliche Stimmung geniessen (hier geht's zu unserer grossen Übersicht).

Neben heimeliger Stimmung, schönen Ständen mit vielen Geschenkideen und weihnachtlicher Musik kommen viele Besucher auch wegen der Verpflegung. Oder genauer gesagt: dem Glühwein. Doch wo gibt es den besten Glühwein der Schweiz? Schreib es uns in die Kommentare!

Wo gibt es den besten Glühwein (nur grosse Weihnachtsmärkte)? Barfüsserplatz/Münsterplatz (Basel) Adventsgass Glaibasel Berner Sternenmarkt Chrschchindlimärt Brig Churer Christkindlimarkt Montreux Noël Sternenstadt St.Gallen Wiehnachtsmärt Winterthur Zürcher Weihnachtsallee Weihnachtsmarkt Münsterhof (Zürich) Wienachtsdorf am Bellevue (Zürich) Weihnachstmarkt im Dörfli (Zürich) The Singing Christmas Tree (Zürich) Christkindlimarkt Zürich HB Zuger Weihnachtsmarkt

Preise für Glühwein

Und auch wichtig: Wie viel bezahlt man für ein Glas? Denn nicht selten kommt der Vorwurf auf (hier gar von einem Standbetreiber selbst), dass Weihnachtsmärkte nicht gerade als Tiefpreisinseln glänzen. Wir haben bei einigen der grossen Weihnachtsmärkte nachgefragt. Viele überlassen die Preise den Standbetreibern, teilweise gibt es aber auch Vorgaben.

In den allermeisten Fällen ist die Preisgestaltung dem Anbieter überlassen. Natürlich achten diese auch auf die Konkurrenz. Grundsätzlich findet man aber alles zwischen ca. 5 und 10 Franken (falls noch ein Schuss Extra-Alkohol dabei ist).

Wie viel bist du bereit, für Glühwein (2 dl) zu bezahlen? Maximal 5 Franken 5 bis 6 Franken 6 bis 7 Franken Mehr als 7 Franken Preis ist mir egal, Hauptsache Glühwein

Aarau

Beim Aarauer Weihnachtsmarkt wird der Preis vom Veranstalter bestimmt. Dieser ist fix und liegt bei 7 Franken für 2 dl (+ Depot Glühweintasse 5 Franken). Eine Preiserhöhung zum letzten Jahr gab es nicht.

Basel

Natürlich ist der Preis je nach Region und Weihnachtsmarkt unterschiedlich. In der Adväntsgass in Basel gibt man beispielsweise Empfehlungen ab. Man will keine Dumpingpreise, aber auch nicht überteuerte Glühweine, wie die Veranstalter schreiben. Mindestpreis wird dieses Jahr 6 Franken sein.

Beim Weihnachtsmarkt auf dem Barfüsser- und Münsterplatz gibt es keine Vorgaben der Organisatoren. Der Verkaufsstand wählt den Preis. Manuel Staub, Leiter Messen und Märkte, schreibt für dieses Jahr: «Die Standbetreiber haben einen Verkaufspreis von rund 5 Franken angemeldet.»

St.Gallen

Ähnlich hört es sich bei Sternenstadt St.Gallen an. Vorgaben gäbe es keine. Romuald Maier vom Weihnachtsmarkt St.Gallen berichtet: «Davon ausgehend, dass die Preise unverändert sind wie letztes Jahr, wird eine Tasse Glühwein à 2 dl 6 Franken kosten.»

Bern

Beim Berner Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz hat es traditionellerweise nur einen Verpflegungsstand/Beizli. Dieser wird seit Jahren vom Verein Dreierlei betrieben. Vorgaben vom Veranstalter gibt es keine. «Ein Glühwein (2 dl) kostet in diesem Jahr neu 7 Franken», schreibt Pia Reist auf Anfrage. Letztes Jahr lag der Preis noch bei 6.50 Franken.

Zürich

Bei den Weihnachtsmärkten in Zürich organisiert die CP9 AG den Weihnachtsmarkt Dörfli und den Zürcher Christkindlimarkt im Hauptbahnhof. Preisvorgaben für Glühwein wurden dabei nicht gemacht, wie Thomas Ritter schreibt. Ob es Preiserhöhungen gibt, werde sich zeigen, sobald der Markt läuft (Anfrage war anfangs Woche). Von einer Anbieterin ist der Preis von 6.90 Franken bekannt.

Vorgaben gibt es dagegen bei der neuen Zürcher Weihnachtsallee. An den Aussenbars des Marktes kosstet die Tasse 6.90 Franken (Refill: 6.30 Fr.), in der Glühweinkuppel bezahlst du 8 Franken (Refill 7.50 Fr.).