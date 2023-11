Five Guys kommt in die Deutschschweiz – so viel kostet ein Burger

Noch mehr Fast-Food: Five Guys kommt in die Deutschschweiz.

Mehr «Schweiz»

McDonald's und Burger King erhalten bald Konkurrenz in der Deutschschweiz: Five Guys will einen neuen Markt erobern.

Das amerikanische Familienunternehmen ist in der Westschweiz bereits mit drei Restaurants vertreten – eines in Lausanne und die anderen zwei in Genf.

Anfang 2024 soll eine weitere Filiale im Fashion Outlet in Landquart eröffnen. Und auch die Zürcher dürfen auf einen Standort hoffen: Bei der Eröffnung der Westschweizer Standorte wurde kein Hehl daraus gemacht, dass man auch mit einem Restaurant in Zürich liebäugle.

Eine Five-Guys-Restaurant in Seoul. Bild: www.imago-images.de

Five Guys hat den Ruf, frischere Burger auf den Teller zu bringen als seine Konkurrenten. Das schlägt sich auch im Preis nieder: Für einen Cheeseburger bezahlt man hierzulande 17 Franken.

Five Guys in der Westschweiz – yay or nay? YAAAAY! NAY! Mir egal. Hauptsache die Filiale kommt nicht vor meiner Haustüre.

Auf der Karte stehen neben Burgern auch Sandwiches, Hotdogs und natürlich Pommes. Dazu gibts Milchshakes und die üblichen Softgetränke.

Der Name Five Guys stammt davon, dass das Gründerehepaar Janie und Jerry Murrell fünf Söhne hat, die mittlerweile alle aktiv im Unternehmen mitarbeiten. Für ihre Filialen liessen sie sich von amerikanischem Diner der 50-Jahre inspirieren. (anb)