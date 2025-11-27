wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Fribourg

Freiburg: Polizei entdeckt Netzwerk durch angeblichen Heiler

Freiburger Polizei lässt «Heiler-Ring» auffliegen

27.11.2025, 11:0027.11.2025, 11:00

Nach der Festnahme eines angeblichen Heilers im Dezember 2024 im Kanton Freiburg ist die Polizei auf ein organisiertes Netzwerk gestossen. Die Beteiligten sollen mit falschen spirituellen Versprechungen über 400'000 Franken ergaunert haben.

Der 31-jährige Guineer wurde im Dezember 2024 festgesetzt. Er befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft, wie die Freiburger Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Im Rahmen der Ermittlungen stiess die Polizei auf zwei weitere mutmassliche Betrüger, einen 35-jährigen Mann aus Guinea und einen 31-jährigen Franzosen.

Die drei Männer werden verdächtigt, in 19 Fällen, hauptsächlich im Kanton Freiburg und in der Westschweiz, Opfer betrogen zu haben. Die Männer betrieben mehrere Webseiten, auf denen sie ihre Dienste als «Medium» anpriesen. Sie versprachen Linderung bei Liebeskummer, die Lösung familiärer Konflikte und Ähnliches.

Hatte ein Opfer angebissen, übten die mutmasslichen Täter Druck aus und schüchterten die sich ohnehin schon in einer labilen Lage befindlichen Personen ein. Die Männer versprachen zudem, dass das bezahlte Geld nach Abschluss des Rituals zurückgegeben werde, was aber laut Polizei nicht geschah.

Zur Verschleierung der Geldflüsse instrumentalisierten die Männer eine 40-jährige Schweizerin, die zuvor selbst Opfer der Tätergruppe war. Die Frau eröffnete ein Bankkonto, das für Transaktionen verwendet wurde und sie holte Bargeld bei Opfern ab, um es den Tätern zu übergeben.

Alle involvierten Personen werden unter anderem wegen gewerbsmässigen Betrugs angezeigt. Bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Urteils gilt die Unschuldsvermutung. (sda)

Mehr News aus der Schweiz:

Bezirksgericht Aarau verurteilt professionellen Enkeltrickbetrüger
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Kassensturz Elektro-Zahnbürsten
1 / 6
Kassensturz Elektro-Zahnbürsten

Drei Elektro-Zahnbürsten wurden als ungenügend eingestuft.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Thomas Gottschalk – Das Worst-Of
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Weshalb Christoph Blocher die SVP in Verlegenheit bringt
SVP-Autorität Christoph Blocher verlangt, dass die UBS ihr Amerika-Geschäft abspaltet. Darauf zielt indirekt auch der Vorschlag des Bundesrates, den die SVP im Parlament heftig bekämpft.
Wie weiter mit der UBS? Seit eineinhalb Jahren ringt die Schweiz mit der Frage, wie sie ihren letzten Global Player im Bankgeschäft so weit domestizieren kann, dass er nicht wieder über seine eigenen Ambitionen stolpert und zum Risiko für die Schweiz, die Steuerzahlenden und den Wohlstand des ganzen Landes werden kann.
Zur Story