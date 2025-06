Diese Woche ist der Jackpot prall gefüllt. Bild: keystone

So viel liegt diese Woche bei EuroMillions im Jackpot

Am Freitag, dem 6. Juni, findet die Ziehung von EuroMillions statt. Im Jackpot befinden sich 235 Millionen Franken.

Wer diese Woche zu den glücklichen Lotto-Gewinnern zählt, hätte danach finanziell ausgesorgt: Im Pott liegen 235 Millionen Schweizer Franken. Höher geht es auch nicht mehr, denn damit ist die definierte Gewinnobergrenze erreicht.

Swisslos erwartet deshalb auch, dass es diese Woche einen besonders grossen Ansturm auf die Lose geben wird. Prognostiziert werden etwa vier Millionen Tipps.

So kannst du gewinnen

Um zu gewinnen, müssen Lottospielerinnen und -spieler fünf Zahlen und zwei Sterne richtig tippen. Da der Jackpot auch nicht mehr weiter wächst, können so besonders grosse Summen abgestaubt werden. Eine Person kann eine Million Franken oder mehr gewinnen.

Die Ziehung findet diesen Freitag, dem 6. Juni, statt. Wird der Jackpot bis spätestens am 20. Juni 2025 nicht geknackt, kommt es an diesem Tag zur garantierten Ausschüttung: Die 235 Millionen Franken bekommen dann die Personen mit dem höchsten erzielten Gewinnrang.

Das war der bislang grösste Gewinn

Der bisher grösste Gewinn bei EuroMillions gab es dieses Jahr am 28. März: Eine Person gewann 239'178'000 Franken.

Wer sein Glück diese Woche versuchen möchte, muss seinen Tipp am Freitag bis spätestens 19.30 Uhr Zeit an einer offiziellen Verkaufsstelle, online oder direkt in der EuroMillions App abgeben. (kek)