Nebel
DE | FR
burger
Schweiz
ÖV

Bahnhof Bern: Ausbau wird teurer und verzögert sich bis 2031

Der Ausbau des Berner Bahnhofs wird massiv teurer und verzögert sich bis 2031

Der Ausbau des Bahnhofs Bern verzögert sich um zwei Jahre und wird deutlich teurer als geplant.
11.12.2025, 07:4411.12.2025, 08:07

Die Inbetriebnahme ist neu auf 2031 terminiert, die Mehrkosten betragen 200 bis 250 Millionen Franken, wie die SBB am Donnerstag bekanntgaben.

Der Hauptbahnhof in Bern, am Donnerstag, 16. September 2021. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Der Hauptbahnhof in Bern. (Archivbild) Bild: keystone

Als Gründe für die Verzögerung nannten die SBB in einer Mitteilung unerwartete Hürden bei den Bauarbeiten. Dazu gehörten statische Herausforderungen und alte, unvollständige Baupläne sowie Schadstofffunde.

Weil sich die Bauzeit verlängert, steigen auch die Kosten. Diese nehmen auch wegen «anspruchsvollen baulichen und geologischen Rahmenbedingungen» zu, wie die SBB weiter schrieb.

Auch sei die Abhängigkeit zu Nachbarprojekten gross. So sind etwa zwei Einsprachen gegen den neuen Bahnhofszugang beim Hirschengraben hängig.

Zuletzt hatte die SBB geplant, den Bahnhof auf Ende 2029 zu eröffnen. Die budgetierten Gesamtkosten betrugen 2022 noch 1,2 Milliarden Franken.

Am Projekt Zukunft Bahnhof Bern (ZBB) beteiligt sind auch die Stadt Bern und der Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS). (sda)

Mehr News aus Bern:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
5
Die SRG stolpert in ihre Schicksals-Abstimmung
Wenige Monate vor der Abstimmung über die Halbierungsinitiative erweist sich die SRG als nicht besonders trittsicher. Mit der UKW-Abschaltung etwa hat sie sich gründlich verpokert.
Der frühe Vogel fängt den Wurm – so lautet das Motto der Gegner der Halbierungsinitiative. Bereits am Montag trat das Nein-Komitee in Bern vor die Medien, exakt drei Monate vor der Abstimmung am 8. März 2026. Im Gespräch geben die Verantwortlichen zu, dass sie frühzeitig Präsenz markieren und die Befürworter ausbremsen wollen.
Zur Story