«Junge Tat» will Geldstrafen der Zürcher Justiz nicht zahlen

Martin Sellner darf nicht in die Schweiz – Fedpol verhängt Einreisesperre

Sellner kündigte an, gegen die Einreisesperre mit juristischen Mitteln vorgehen zu wollen. Zudem werde er mit nicht näher ausgeführten «Trickli» auf die Einreisesperre reagieren. (hkl/sda)

Am 19. Oktober wollte der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner bei einem Anlass der «Jungen Tat» eine Rede im Kanton Zürich halten. Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) verhängte jedoch eine Einreisesperre gegen ihn.

Im Oktober 2022 kam es auch bei einer Vorlesestunde von Dragqueens für Kinder im Zürcher Tanzhaus zu einer Störaktion. In Winterthur schlichen sich die Rechtsextremisten zudem – als Handwerker getarnt – auf das Dach des Einkaufs- und Kinozentrums Kesselhaus und hängten ein Transparent auf. Darauf warben sie grossflächig für «Remigration», also die Ausschaffung von Ausländern.

Die Zürcher Justiz wies ihnen mehrere Delikte nach, die in unterschiedlicher Zusammensetzung zwischen Februar 2022 und April 2024 begangen wurden. Sie hatten etwa versucht, im Juni 2022 den Gottesdienst des Pride-Festivals zu stören. Dabei wollten sie ein weisses Holzkreuz auf einem Betonsockel in die Kirche tragen.

Die Zürcher Staatsanwaltschaft hatte Ende September sechs Rechtsextreme per Strafbefehl zu Geldstrafen zwischen 100 und 180 Tagessätzen verurteilt. Insgesamt kämen für die sechs Rechtsradikalen Strafen in der Höhe von 70'000 Franken zusammen.

«Wir werden diese Repression nicht auf uns sitzen lassen», sagte ein Mitglied der «Jungen Tat» in dem Video. Damit werde die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Damit dürfte es erstmals zu einem Gerichtsprozess gegen Vertreter der «Jungen Tat» kommen.

Die sechs Exponenten der rechtsextremen Gruppierung «Junge Tat» wollen die Geldstrafen, die ihnen von der Zürcher Staatsanwaltschaft aufgebrummt wurden, nicht bezahlen. Dies gaben sie in einem Video auf der Plattform X bekannt.

Parteileitung scheitert kläglich: SVP-Delegierte beschliessen Ja zur Gesundheitsreform

Nach dem Knatsch in der SVP-Parteileitung um die Gesundheitsreform, beschliessen die Delegierten entgegen dem Vorschlag die Ja-Parole. Auch für die anderen Abstimmungsvorlagen vom 24. November wurde die Ja-Parole beschlossen.

Die Delegierten der SVP Schweiz haben an ihrer Versammlung am Samstag in Aarau die Ja-Parole zur umstrittenen Gesundheitsreform gefasst. Der Entscheid fiel mit 248 zu 90 Stimmen. Damit scheiterte der Parteivorstand mit dem Antrag auf Stimmfreigabe.