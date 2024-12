Zürich: Verwalter der Sugus-Häuser Goran Zeidler ist verhaftet worden

Der Immobilienunternehmer Goran Zeindler ist in Bedrängnis – er soll verhaftet worden sein. Bild: keystone/ screenshot srf

Sugus-Verwalter Goran Zeidler ist verhaftet worden

Der Immobilienunternehmer Goran Zeindler gerät zunehmend unter Druck. Nach den umstrittenen Massenkündigungen in den Sugus-Häusern ist er nun am Freitag in Zürich verhaftet worden.

In den letzten Tagen sorgten Massenkündigungen in den sogenannten Sugus-Häusern im Zürcher Kreis 5 schweizweit für Diskussionen. Rund 250 Personen müssen bis Ende März ihre Wohnungen verlassen.

Der Immobilienunternehmer Goran Zeindler ist Geschäftsführer der Allgood Property AG, welche drei der Sugus-Liegenschaften verwaltet und die 105 Kündigungen ausgesprochen hat. Nun wurde er von der Zürcher Kantonspolizei ihn verhaftet, wie diese gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.

Der Verwalter der Liegenschaften sei im Auftrag der Staatsanwaltschat Schwyz im Kanton Zürich verhaftet worden, bestätigte die Zürcher Kantonspolizei gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Bericht der NZZ von Mittwochnachmittag.

Gegen den Immobilienverwalter gibt es mehrere Strafanzeigen, in erster Linie wegen ungetreuer Geschäftsführung. Er soll 16 Konkurse verursacht und offene Forderungen in Millionenhöhe hinterlassen haben.

Recherchen von Watson führten unter anderem zu Tage, wie der Bauunternehmer Goran Zeindler seit Jahren reihenweise Schulden, Bauruinen, Firmenkonkurse und Mieterschäden hinterlässt.

Die Leerkündigungen in den Sugus-Häusern beschäftigen seit Bekanntwerden die Öffentlichkeit und die Politik. (sda/lyn)