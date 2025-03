Parlament will SBB nicht zu drastischen Preissenkungen verpflichten

Das Parlament will sich nicht in die Tarifhoheit der ÖV-Betriebe einmischen. Nach dem Ständerat hat am Donnerstag auch der Nationalrat eine Standesinitiative des Kantons Jura abgelehnt, die eine deutliche Preissenkung bei den SBB-Angeboten verlangte.

Swiss-Flug nach Budapest muss nach Zürich umkehren und blockiert Piste

Swiss-Flug LX2250 durchgeführt von AirBaltic landete am Donnerstag statt in Budapest wieder am Flughafen Zürich. Das berichtet der «Blick». Grund dafür waren Probleme mit dem Fahrwerk. Nach der Landung blockierte die Maschine die Piste 14 am Flughafen Kloten.