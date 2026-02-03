bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Cassis flog mit Bundesrats-Jet von Bern nach Genf und dann ins Tessin

11'000-Franken-Trip: Cassis reiste mit dem Jet von Bern nach Genf und dann ins Tessin

03.02.2026, 09:3003.02.2026, 10:30

Bundesrat Ignazio Cassis war am Samstag in diversen Regionen der Schweiz unterwegs. Am Morgen reiste der Tessiner von Bern nach Genf, um dort an der FDP-Delegiertenversammlung teilzunehmen. Danach ging es weiter nach Hause ins Tessin nach Lugano Agno.

Le conseiller federal Ignazio Cassis, s&#039;exprime, lors de l&#039;assemblee des delegues du Parti liberal-radical, PLR FDP Suisse, ce samedi 31 janvier 2026 au Centre International de Conferences ( ...
Ignazio Cassis bei der FDP-Versammlung in Genf.Bild: keystone

Wie 20 Minuten schreibt, trat Cassis beide Reisen mit dem Bundesjet an. Dies zeigen Trackingdaten des Fliegers. Darauf ist zu sehen, dass der Jet am Abend noch nach Bern zurückkehrte – ob sich zu diesem Zeitpunkt Passagiere darin befanden, bleibt unklar.

Gemäss dem Bericht dürfte der Trip 10'800 Franken gekostet haben. So befand sich der Flieger rund 1,5 Stunden in der Luft, eine Flugstunde kostet gemäss Angaben des Verteidigungsdepartements 7200 Franken. Kosten für die Wartezeit am Boden sind nicht einberechnet.

Das Aussendepartement (EDA) erklärt gegenüber 20 Minuten, Bundesräte seien im Inland grundsätzlich mit dem Auto oder dem Zug unterwegs. Ist dies aus Termingründen nicht möglich, werde auf das Flugzeug oder den Helikopter zurückgegriffen. Das seien aber Ausnahmefälle, so das EDA. Orientiert man sich an Angaben von Google Maps, hätte Cassis für die gesamte Strecke mit dem Auto knapp sieben Stunden gebraucht.

Von den sieben Bundesräten ist Ignazio Cassis derjenige mit den mit Abstand meisten Flügen ab und zu seinem Wohnort. 2024 gab es 48 bundesrätliche An- und Abflüge in Lugano Agno. Am zweitmeisten waren es bei Viola Amherd mit 18 An- und Abflüge in Sitten. (dab)

Mehr News aus der Schweiz:

Ignazio Cassis ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist – am Freitag geht's nach Moskau
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Bundesrat: Instagram Post #goodtimes
1 / 8
Bundesrat: Instagram Post #goodtimes
Der Bundesrat auf Instagram
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Bundesratsreisli 2025
Video: ch media
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
17 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
17
Erneut Störung bei Swisscom – Hunderte Fehlermeldungen
Die Swisscom hat erneut mit Problemen zu kämpfen. Auf dem Störportal allestörungen.ch gehen am Dienstagmorgen erneut Hunderte Meldungen zur Swisscom ein. Die TV-Dienstleistungen sind beeinträchtigt.
Zur Story