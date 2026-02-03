11'000-Franken-Trip: Cassis reiste mit dem Jet von Bern nach Genf und dann ins Tessin

Bundesrat Ignazio Cassis war am Samstag in diversen Regionen der Schweiz unterwegs. Am Morgen reiste der Tessiner von Bern nach Genf, um dort an der FDP-Delegiertenversammlung teilzunehmen. Danach ging es weiter nach Hause ins Tessin nach Lugano Agno.

Ignazio Cassis bei der FDP-Versammlung in Genf. Bild: keystone

Wie 20 Minuten schreibt, trat Cassis beide Reisen mit dem Bundesjet an. Dies zeigen Trackingdaten des Fliegers. Darauf ist zu sehen, dass der Jet am Abend noch nach Bern zurückkehrte – ob sich zu diesem Zeitpunkt Passagiere darin befanden, bleibt unklar.

Gemäss dem Bericht dürfte der Trip 10'800 Franken gekostet haben. So befand sich der Flieger rund 1,5 Stunden in der Luft, eine Flugstunde kostet gemäss Angaben des Verteidigungsdepartements 7200 Franken. Kosten für die Wartezeit am Boden sind nicht einberechnet.

Das Aussendepartement (EDA) erklärt gegenüber 20 Minuten, Bundesräte seien im Inland grundsätzlich mit dem Auto oder dem Zug unterwegs. Ist dies aus Termingründen nicht möglich, werde auf das Flugzeug oder den Helikopter zurückgegriffen. Das seien aber Ausnahmefälle, so das EDA. Orientiert man sich an Angaben von Google Maps, hätte Cassis für die gesamte Strecke mit dem Auto knapp sieben Stunden gebraucht.

Von den sieben Bundesräten ist Ignazio Cassis derjenige mit den mit Abstand meisten Flügen ab und zu seinem Wohnort. 2024 gab es 48 bundesrätliche An- und Abflüge in Lugano Agno. Am zweitmeisten waren es bei Viola Amherd mit 18 An- und Abflüge in Sitten. (dab)