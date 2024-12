Nationalrat will bei den Direktzahlungen an die Bauern nicht sparen

12,5 Millionen Franken will der Nationalrat in den Spezialfonds für Regionalentwicklung einzahlen. Der Fonds sei bereits gut dotiert und könne alle vorgesehenen Projekte gut finanzieren, sagte Gredig und forderte vergeblich, beim Bundesrat zu bleiben und den Beitrag für 2025 nicht zu leisten.

Eine Minderheit wollte mit den 42 Millionen Franken für eine gleichmässigere Einkommensverteilung sorgen, unterlag aber. Die Streuung der Einkommen in der Landwirtschaft sei enorm, sagte Cédric Wermuth (SP/AG). Talbetriebe könnten Spitzeneinnahmen erzielen, während in Berg- und Hügelbetrieben die Einkommen tiefer seien.

Tamara Funiciello (SP/BE) dagegen plädierte für Opfersymmetrie und für den Kürzungsantrag des Bundesrats. Erhalte die Armee mehr Mittel, müsse auch die Landwirtschaft ihren Beitrag leisten. Finanzministerin Karin Keller-Sutter räumte ein, dass die Landwirtschaft in den vergangenen Jahren nicht mehr Geld erhalten habe.

Es dürfe nicht sein, dass jene, die jeden Tag früh aufstünden, um die Ernährung zu sichern, nun mit weniger auskommen müssten, hielt Yvan Pahud (SVP/VD) fest. Bauern und Bäuerinnen stünden unter wirtschaftlichem Druck, und die Anforderungen an Bauern seien höher als jene im Ausland, doppelte Damien Cottier (FDP/NE) nach.

Der Nationalrat will für die Landwirtschaft über 46 Millionen Franken mehr bereitstellen als der Bundesrat, davon rund 42 Millionen für Direktzahlungen an Betriebe. Die Mehrheit wolle die Ausgaben für die Direktzahlungen auf dem aktuellen Niveau halten, sagte Pius Kaufmann (Mitte/LU) dazu.

Mit 123 zu 58 Stimmen bei 8 Enthaltungen lehnte die grosse Kammer am Mittwoch einen Antrag aus der SP ab, bei den Direktzahlungen die Abstriche vom Bundesrat zu übernehmen. Sie folgte der Finanzkommission (FK-N), die der Landwirtschaft neben der Armee beim Budgetieren Vorrang geben wollte.

Der Nationalrat will die Direktzahlungen für Bäuerinnen und Bauern nicht kürzen. Das hat er bei der Beratung des Bundesbudgets 2025 entschieden. Vor allem die SP hätte gewollt, dass auch die Landwirtschaft einen Beitrag zum höheren Geldbedarf der Armee leisten sollte.

Der Nationalrat will die Direktzahlungen für Bäuerinnen und Bauern nicht kürzen.

Der Nationalrat will die Direktzahlungen für Bäuerinnen und Bauern nicht kürzen. Bild: KEYSTONE

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Transferhammer in Bern: SCB bedient sich bei Kloten +++ Spacek verlässt Servette

Trump-Kandidat Pete Hegseth in E-Mail von Mutter blossgestellt

Sex-Film an Bord: Auch diese Swiss- und Edelweiss-Pannen der letzten Jahre gaben zu reden

Aufnahmen des Swiss-Personals zeigen, wie sich ein Paar an Bord oral befriedigt. Die Airline übt Kritik an den Passagieren - und an der Crew. Es ist nicht die einzige Schmonzette der Lufthansa-Tochter aus jüngerer Vergangenheit.

Die Swiss versteht etwas von Verkehr. Doch bei diesem Verkehrsakt kennt sie kein Pardon: Ein Videofilm, aufgenommen von einem Swiss-Crew-Mitglied, zeigt, wie sich ein Passagier-Pärchen in der Flugzeugküche oral befriedigt. Die Bilder filmte das Crew-Mitglied über einen Monitor, der im Cockpit angebracht ist, wie «20 Minuten» schreibt. Der Vorfall ereignete sich Ende November während eines Flugs von Bangkok nach Zürich statt.