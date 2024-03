Der Bergbauer Marcel Dettling ist neuer Präsident der SVP Schweiz

Marcel Dettling ist der neue Präsident der SVP Schweiz. Der 43-jährige Bergbauer und Nationalrat tritt die Nachfolge des Tessiners Marco Chiesa an, wie an der Delegiertenversammlung in Langenthal BE beschlossen wurde.

Marcel Dettling. Bild: keystone

Der Innerschweizer gilt als bodenständig, volksnah und konservativ. Dettling war der einzige Kandidat für die Nachfolge von Chiesa.

Dettling gehörte 1998 zu den Gründungsmitgliedern der Jungen SVP des Kantons Schwyz. 2008 wurde Dettling erstmals in das Kantonsparlament gewählt. 2015 schaffte er überraschend den Sprung in den Nationalrat.

In der Partei machte Dettling Karriere: 2018 zog er in den Parteileitungsausschuss der SVP Schweiz ein, seit 2022 amtet er – neben den Nationalrätinnen Céline Amaudruz (GE) und Magdalena Martullo-Blocher (GR) – als Vizepräsident. Dettling gehört in der Partei zum konservativen Flügel.

Die Delegierten verabschiedeten am Samstag auch Parteipräsident Marco Chiesa. Der Tessiner war 2020 zum Parteipräsidenten gewählt worden. Die Delegierten verabschiedeten Chiesa mit einer Standing Ovation.

(dsc/sda)