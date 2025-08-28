bedeckt17°
Gesellschaft & Politik

Mubarek, Mitte, spricht mit seinen Mitschuelern in der Pause, anlaesslich einer Medienkonferenz der Peregrina-Stiftung, einer Stiftung fuer die Unterbringung und Betreuung der Asylsuchenden in den Dur ...
Die Prüfung treffe in einem ersten Schritt straffällige Personen. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Bund entscheidet wieder über Asylgesuche von Syrern

28.08.2025, 14:2928.08.2025, 14:29
Der Bund will Asylanträge von Syrern ab dem 1. September wieder prüfen. In einem ersten Schritt betreffe dies aber nur vulnerable sowie straffällige Personen, wie das Staatssekretariat für Migration am Donnerstag über X bekannt gab.

Auch für Personen, die eine Gefährdung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz darstellten, werde die Entscheidtätigkeit wieder aufgenommen, hiess es weiter.

Nach dem Sturz des syrischen Langzeit-Machthabers Baschar al-Assad Mitte Dezember 2024 hatte das Staatssekretariat für Migration (SEM) per sofort alle Asylverfahren und -entscheide von Asylsuchenden aus Syrien sistiert. Damals hiess es, es könne nicht fundiert überprüft werden, ob Asylgründe vorliegen würden.

Aufgrund einer aktuellen Lagebeurteilung sei dies nun aber wieder möglich, hiess es am Donnerstag auf der Website des SEM. Das SEM beobachte die Lage in Syrien «weiterhin sorgfältig» und werde zu einem späteren Zeitpunkt die Entscheidtätigkeit für weitere Personenkategorien aus Syrien wieder aufnehmen. (sda)

