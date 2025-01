Nächster Mitte-Topfavorit sagt ab: Auch Martin Candinas will nicht Bundesrat werden

Die Suche der Mitte nach einem Nachfolger für die abtretende Bundesrätin Viola Amherd gestaltet sich schwieriger als erwartet. Nach Gerhard Pfister sagte am Montag mit Martin Candinas ein zweiter Kandidat ab, der als Topfavorit auf den Job gehandelt worden war.

Martin Candinas fehlt nach eigenen Angaben das Feuer, um für den Bundesrat zu kandidieren. Bild: keystone

«So einzigartig und reizvoll das Amt des Bundesrates auch ist, entfacht es aktuell kein inneres Feuer in mir», begründet der Bündner Nationalrat seinen Entscheid. Eine Kandidatur erfordere hingegen volle Überzeugung und Hingabe, weshalb er verzichten werde. «Mit Verantwortung, Energie und viel Herz widme ich mich weiterhin meinen vielfältigen Aufgaben – mit klarem Fokus auf meine Familie und die Menschen, die mich in den Nationalrat oder in die verschiedenen Mandate gewählt haben und denen ich verpflichtet bleiben will», schreibt Candinas weiter.

Martin Candinas waren in den vergangenen Tagen hervorragende Karten auf den Job eingeräumt worden. Der 46-Jährige verfügt über viel Erfahrung in der Schweizer Politik: 1999 begann er seine politische Karriere als Vorstandsmitglied der Jungen CVP Graubünden, seit 2011 sitzt er im Nationalrat. Diesen präsidierte Candinas in den Jahren 2022 und 2023.

(dab)

Mehr folgt in Kürze ...