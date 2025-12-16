wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Luzern

Luzerner Firma Glice liefert stromfreie Eisbahn ins Legoland Deutschland

Luzerner Firma liefert stromfreie Eisbahn ins Legoland Deutschland

16.12.2025, 13:1216.12.2025, 13:12

Die Luzerner Firma Glice hat eine künstliche Eisbahn ins Legoland Deutschland Resort geliefert. Die 550 Quadratmeter grosse Fläche werde vollständig ohne Strom, Wasser oder Kühlmittel betrieben.

epa12595280 Visitors to the National Mall ice skate at a temporary rink in the Smithsonians sculpture garden in Washington, DC, USA, 15 December 2025. EPA/JIM LO SCALZO
Die Eisbahn wird synthetisch hergstellt. (Symbolbild)Bild: keystone

Die Bahn ersetze eine «Echteisbahn» und zeige die Fortschritte der synthetischen Eislauftechnologie, teilte Glice am Dienstag mit.

Die Oberfläche ermögliche zudem ein ähnliches Gleitverhalten wie auf gekühltem Eis, hiess es. Zudem biete sie 52 Prozent weniger Reibung als herkömmliche synthetische Produkte.

Glice ist laut eigenen Angaben in über 100 Ländern aktiv und hat bereits mehr als 3000 Anlagen geliefert. Zu den Kunden zählen Freizeitparks, Städte und Sportanlagen. (sda/awp)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Du findest es kalt in der Schweiz? DAS ist kalt
1 / 49
Du findest es kalt in der Schweiz? DAS ist kalt
Also wenn das mal nicht schulfrei bedeutet.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Erklärvideo: Tor mit dem Schlittschuh
Video: undefined
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Parlament bewilligt eine zusätzliche Million für den Giftnotruf
Der von Geldmangel bedrohte Giftnotruf von Tox Info erhält vom Bund gut eine Million Franken zusätzlich. Das Parlament hat das in der Budgetdebatte entschieden.
Zur Story