Waadtländer Staatsrätin Rebecca Ruiz fällt wegen Krankheit aus

Mehr «Schweiz»

Die Waadtländer Staatsrätin Rebecca Ruiz (SP) wird krankheitshalber etwa einen Monat lang abwesend sein. Die Vorsteherin des Departements für Gesundheit und Soziales ist seit dem 21. August krankgeschrieben.

Vertretten wird die Staattsrätin von Frédéric Borloz (FDP) und Vassilis Venizelos (Grüne). Bild: keystone

Der Kanton Waadt schrieb in einer am Freitag versandten Medienmitteilung von «körperlichen Gesundheitsproblemen, die einer weiteren Abklärung bedürfen». Genauere Informationen zum Gesundheitszustand der sozialdemokratischen Staatsrätin würden «aus Gründen der Transparenz zu gegebener Zeit» bekannt gegeben.

Derzeit sei eine Abwesenheit der 43-Jährigen für einen Monat vorgesehen. «Ihre Rückkehr wird in Absprache mit den Ärzten erfolgen», heisst es im Communiqué weiter.

Während ihrer Abwesenheit wird ihr Departement von ihren Kollegen Frédéric Borloz (FDP) und Vassilis Venizelos (Grüne) geleitet. Ruiz wurde 2019 in einer Ersatzwahl als Nachfolgerin von Pierre-Yves Maillard (SP) in die Waadtländer Kantonsregierung gewählt. (sda)