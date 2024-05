Parlament verhindert Mindestlöhne – und die Kantone sind sauer

Diese Kantone und Städte haben Mindestlöhne

Seit 2011 profitieren die Arbeitnehmenden im Kanton Neuenburg von einer gesetzlichen Regulierung, seit 2013 jene im Jura. 2015 zog das Tessin nach, 2020 Genf, 2021 Basel-Stadt und 2023 die Städte Winterthur und Zürich. Und es geht stetig weiter: Am 1. Mai starteten in den Städten Biel, Schaffhausen und Bern die Unterschriftensammlungen für Mindestlohn-Initiativen . Zudem gibt es sieben weitere Mindestlohn-Initiativen in den Kantonen Solothurn, Basel-Landschaft, Freiburg, Waadt, Tessin, Wallis und in der Stadt Luzern, wie die Gewerkschaft Unia schreibt.