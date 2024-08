Krankenkassen dürfen nicht mehr unerwünscht potentielle Kunden anrufen. Der Bundesrat hat am Mittwoch eine entsprechende Verordnung verabschiedet. Die neue Regelung gilt bereits für die nächste Periode des Krankenkassenwechsels. Sie tritt am 1. September in Kraft.

Erneut Gewitter am Mittwochnachmittag – auch im gebeutelten Brienz BE

Psychiater Frank Urbaniok zum Basler Fall: «Da werden Äpfel mit Birnen verglichen»

Der Experte für Risikobeurteilungen erklärt die Besonderheit des mutmasslichen Mordes im Basler Breitequartier. Und warum die meisten Politiker mit ihren Forderungen jetzt falsch liegen.

In Basel hat ein psychisch kranker Mörder auf einem bewilligten Ausgang erneut zugeschlagen. Der Fall löst eine nationale Debatte aus. Wie ordnen sie diese ein?

Frank Urbaniok: Es ist schockierend und entsetzlich, was da geschehen ist. Es ist deshalb verständlich, dass viele Gefühle aufkommen und der Fall derart hohe Wellen wirft. Es ist in der ersten Phase nach der Tat, in der wir uns gerade befinden, aber wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und differenziert Informationen zu vermitteln.