Corona hat Krebs-Überleben in der Schweiz nicht gesenkt

Mehr «Schweiz»

Die Coronapandemie hat die Überlebenschancen von Krebspatienten der Schweiz nicht beeinflusst. Es wurden zwar vorübergehend weniger Krebs-Diagnosen gestellt, die Diagnosen wurden laut einer neuen Studie aber nicht in einer für die Prognose relevanten Weise verzögert.

So hatte die Pandemie keinen relevanten Einfluss darauf, in welchem Stadium die Erkrankungen erkannt wurden oder wie gut die Überlebenschancen im ersten Jahr nach der Diagnose waren. Das teilte die Nationale Krebsregistrierungsstelle am Dienstag mit.

«Während Studien aus anderen Ländern relevante Veränderungen von Covid-19 in Bezug auf das Krebsgeschehen beobachteten, scheint die Situation in der Schweiz anders zu sein», schrieben die Expertinnen und Experten in der Mitteilung.

Für die in der Fachzeitschrift Swiss Medical Weekly (SMW) erschienene Studie analysierten Forschende Krebsregisterdaten zu über 200’000 Krebsfällen aus den Jahren 2017 bis 2021.

Bestimmte Krebsarten besonders betroffen

Während der ersten Pandemiewelle mit Lockdown ging die Anzahl der diagnostizierten Krebsfälle deutlich zurück. So wurden im April 2020 19,9 Prozent weniger Krebserkrankungen diagnostiziert als normalerweise im April. Besonders stark betroffen waren Krebsarten, die häufig durch Vorsorge entdeckt werden, etwa Brustkrebs (-39,9 Prozent) oder Darmkrebs (-28,7 Prozent). Lungenkrebsdiagnosen gingen nur leicht zurück.

Bis Jahresende waren die Rückgänge ausgeglichen – insgesamt wurde laut der Studie im Jahr 2020 ein Anstieg der Krebsdiagnose um 2,1 Prozent verzeichnet im Vergleich zu 2017 bis 2021.

2021 kam es zu einem weiteren Anstieg der Diagnosen um 7,3 Prozent, mit einem Höchstwert im März 2021 (+18,8 Prozent), vor allem bei Prostatakrebs und Melanomen. Ob das ein Nachholeffekt ist oder ob es andere Gründe gibt für den Anstieg, wird noch untersucht.

Überlebensrate stabil

Die Überlebensrate ein Jahr nach der Diagnose blieb im Jahr 2020 aber stabil. Krebspatientinnen und -patienten, die 2020 ihre Diagnose erhalten hatten, hatten also keine schlechtere Prognose als Betroffene, die ihre Diagnose im Jahr davor erhielten. Die Überlebensraten 2021 waren im Vergleich zu den Jahren 2017 bis 2019 sogar leicht höher.

Das reflektiert laut der Krebsregistrierungsstelle den allgemeinen Trend über die letzten Jahrzehnte, dass sich die Überlebensraten bei einer Krebsdiagnose stetig verbessern. (sda)