Du hast wohl gefährliche Industrie-Chemikalien im Blut

PFAS (per- und polyfluorierte Alkylverbindungen) werden in der Industrie eingesetzt. Sie sind fett- und schmutzabweisend und werden etwa bei Kosmetika, Teflonpfannen und Textilien eingesetzt.

PFAS-Proben in einem amerikanischen Labor. Bild: keystone

Bei drei Frauen waren die Werte so besorgniserregend, dass ein «akuter Handlungsbedarf zur Reduktion der Belastung» bestehe. Bei insgesamt 29 von 35 Teilnehmenden können Gesundheitsschäden nicht ausgeschlossen werden.

Doch die Studie im Auftrag von Saldo fand heraus, dass alle Teilnehmenden – im Alter von sieben bis 89 – die potenziell gefährlichen Chemikalien im Blut hatten. Bei einer 76-jährigen Frau war der Wert so hoch, dass der Schaffhauser Kantonschemiker Kurt Seiler und ein Chemikalieninspektor das Gespräch mit der Frau suchten.

Nur drei der 35 Personen wiesen unbedenkliche Mengen PFAS im Blut auf. In der Studie wurde spezifisch nach den Stoffen Perfluoroctansäure (PFOA) und Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) gesucht, die beide zu den PFAS gehören. Der Einsatz der krebserregenden PFOA ist in der Schweiz seit Juni 2021 verboten, PFOS ist bereits seit 2011 weitgehend verboten.

