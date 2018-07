So kommt ein neues Medikament auf den Markt

Will eine Pharmafirma ein neues Medikament oder eine neue Therapie auf den Markt bringen, braucht sie als allererstes die Zulassung von Swissmedic. Das Schweizerische Heilmittelinstitut beurteilt dann die Qualität, die Sicherheit und Wirksamkeit des neuen Arzneimittels.



In einem zweiten Schritt geht es zum Bundesamt für Gesundheit (BAG). Nach erneuter Prüfung legt das BAG den Preis des Medikaments fest und setzt es auf eine sogenannte Spezialitätenliste (SL). Krankenkassen vergüten ausschliesslich Therapien und Medikamente, die sich auf dieser Liste befinden. Das Aufnahmeverfahren auf die SL dauert in der Regel 18 Wochen.