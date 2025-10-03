bedeckt11°
Brienz Graubünden: Evakuierung dauert noch mehrere Monate

epa11725526 The village of Brienz-Brinzauls, Switzerland, 17 November 2024. A stream of debris almost reached the village on 15 June 2024, which had been evacuated since 12 May 2023, with residents be ...
Die Brienzerinnen und Brienzer sind bereits seit November 2024 evakuiert.Bild: keystone

Die Evakuierung in Brienz GR dauert noch mehrere Monate

03.10.2025, 16:1303.10.2025, 16:13

Die Einwohnerinnen und Einwohner im vom Bergsturz bedrohten Bündner Dorf Brienz bleiben noch mehrere Monate evakuiert. Es müsse in den kommenden Wochen jederzeit mit einem Ereignis gerechnet werden, so die Behörden. Die Evakuierung müsse über den Winter weiterbestehen.

Grosse Niederschläge oder Felsstürze könnten die absturzgefährdeten 1,2 Millionen Kubikmeter Gesteinsmaterial rasch beschleunigen, die wiederum das Dorf zerstören könnten, schrieb die zuständige Gemeinde Albula am Freitag. Aktuell gebe es keine Hinweise auf eine Stabilisierung in den kommenden Monaten.

Die Brienzerinnen und Brienzer sind bereits seit November 2024 evakuiert. Zeitweise konnten sie tagsüber ihre Häuser während vorgegebenen Zeitfenstern betreten. Dies sei aktuell auch möglich, schrieb die Gemeinde. (sda)

Mehr zu Brienz:

Oberhalb von Brienz GR kam es zu kleinen Felsstürzen
So sieht es in Brienz am Morgen danach aus
1 / 15
So sieht es in Brienz am Morgen danach aus
Schwere Unwetter zogen am Montagabend über Brienz.
quelle: keystone / alessandro della valle
Bergdorf Brienz droht ins Tal zu rutschen
Video: srf
