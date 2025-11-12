wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Graubünden

Abstimmung 30. November: Davos stimmt über neuen Bahnhof Dorf ab

A streetscene on the Promenade during the Annual Meeting of the World Economic Forum WEF, in Davos, Switzerland, Friday, January 28, 2005. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)
Im Winter kommt es in Davos häufig zu einer Verkehrsüberlastung.Bild: KEYSTONE

Davos will wegen Verkehrsüberlastung den Bahnhof Dorf um 200 Meter verschieben

12.11.2025, 09:4812.11.2025, 09:48

Davos hat vor allem im Winter ein Verkehrsproblem, wenn Skifahrerinnen und Skifahrer anreisen, kommt es häufig zu Staus und Überlastung. Dem will die Gemeinde nun mit einem grossen Projekt Abhilfe schaffen.

Dazu soll der Bahnhof Dorf um rund 200 Meter auf die Höhe der Parsennbahn verschoben werden, zusätzlich sind ein Busterminal und eine Tiefgarage geplant. Der Freiraum rund um das Seehofseeli soll dabei mit dem Theodulpark verbunden werden.

Die Gemeinde erhofft sich damit, dass «die Wege ins Zentrum, zum Seehofseeli oder zur Parsennbahn vereinfacht und schwerwiegende Verkehrsprobleme behoben werden können», heisst es in einer Mitteilung.

Konkret soll der motorisierte Verkehr neu in beide Richtungen entlang der Bahngleise geführt werden, zudem sollen die Bahnübergänge Dischmastrasse und Mühlestrasse aufgehoben und durch Kreisel ersetzt werden. Geplant ist, dass die Strassen unter den Bahngleisen durchgeführt werden.

Abstimmung am 30. November

Am 30. November stimmen die Davoserinnen und Davoser über einen Projektierungskredit von 2,1 Millionen Franken ab. Wird dieser angenommen, können Details ausgearbeitet werden. Danach würde der Grosse Landrat über den Kredit für die Ausführung des Projekts beraten, der wiederum von der Bevölkerung abgesegnet werden muss.

Die Gesamtkosten für die Neugestaltung des Ortszentrums belaufen sich auf rund 108 Millionen Franken, die Gemeinde Davos würde sich mit etwa 66 Millionen Franken beteiligen. (ome)

Mehr News zu Davos:

55'000 Franken für fünf Nächte – so freut sich Davos aufs WEF
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Unspektakuläre Ferienwohnung in Davos
1 / 6
Unspektakuläre Ferienwohnung in Davos
Leider sind alle Hotels besetzt. quelle: airbnb
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Lawine davos
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Tesla kollabiert in Deutschland
2
Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag
3
8 der gefährlichsten Sehenswürdigkeiten der Welt
4
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
5
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
Meistkommentiert
1
Die Juso-Initiative ist chancenlos: Warum die Wirtschaft trotzdem «zittert»
2
Rolex für mehrere Zehntausend Franken auf Bild aufgetaucht: Trump wird reich beschenkt
3
Frauen in der Schweiz bekommen so wenig Kinder wie noch nie
4
SBB-Vergabe an Siemens entfacht politische Debatte – doch Rechtsexperten halten dagegen
5
Tötungsdelikte in der Schweiz: Fast nur Frauen sind Opfer bei Paar-Konflikten
Meistgeteilt
1
Kanadische Olympiasorgen und Aufstand der Jugend – 7 Erkenntnisse aus dem 1. NHL-Monat
2
Handball: Zwei Siege und eine Niederlage + Schweizerinnen gewinnen an Schiess-WM Silber
3
Trump will der Schweiz «helfen» – das wissen wir über den möglichen Zoll-Deal
4
Die Preisschere zwischen Stromern und Verbrennern schliesst sich weiter
5
22 heisse Memes für einen sexy Mittwoch (kleiner Schmuddel-Dump)
Der Wolf streift wohl immer noch durchs Knonaueramt
Der Wolf, der am Wochenende in der Nähe von Hausen am Albis sieben Schafe riss, ist wohl immer noch in der Gegend Knonaueramt unterwegs. Der Kanton ruft die Schafhalter dazu auf, ihre Tiere vor einem erneuten Angriff zu schützen.
Zur Story