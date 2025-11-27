In Brienz GR bleibt der grosse Felssturz wohl aus – das ist der Grund

In der Bündner Gemeinde Brienz droht seit Monaten ein grosser Felssturz. Dieser könnte nun aber doch ausbleiben, wie die Gemeinde schreibt.

Grund dafür ist, dass sich das Plateau Ost in den letzten paar Tagen stark beschleunigt hat. Dieses fiel damit immer mehr in sich zusammen und bildete eine Schuttmasse. Dabei wurde diese auf die darunterliegende Schutthalde gedrückt, welche dadurch beschleunigte. Zwischenzeitlich erreichte diese eine Geschwindigkeit von bis zu 5 Metern pro Stunde, am Donnerstag flachte diese aber wieder deutlich ab.

Durch diese neue Bewegung stiess der untere Rand des Schuttstroms in der Nacht auf Donnerstag um rund 100 Meter in Richtung Dorf vor – womit er nun etwa 400 Meter entfernt vom Nordrand der Gemeinde liegt. Die Behörden gehen von einer weiteren Verlangsamung aus, womit ein Grossabbruch des Plateaus ausbleiben dürfte.

Damit herrscht auch für den Verkehr eine gewisse Entwarnung. Die Kantonsstrassen von Tiefencastel nach Surava und auf die Lenzerheide sind offen, die Albulalinie der Rhätischen Bahn zwischen Tiefencastel und Filisur ebenso. (dab)