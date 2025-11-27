wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Graubünden

In Brienz GR bleibt der grosse Felssturz wohl aus – das ist der Grund

In Brienz GR bleibt der grosse Felssturz wohl aus – das ist der Grund

27.11.2025, 13:0427.11.2025, 13:06

In der Bündner Gemeinde Brienz droht seit Monaten ein grosser Felssturz. Dieser könnte nun aber doch ausbleiben, wie die Gemeinde schreibt.

Grund dafür ist, dass sich das Plateau Ost in den letzten paar Tagen stark beschleunigt hat. Dieses fiel damit immer mehr in sich zusammen und bildete eine Schuttmasse. Dabei wurde diese auf die darunterliegende Schutthalde gedrückt, welche dadurch beschleunigte. Zwischenzeitlich erreichte diese eine Geschwindigkeit von bis zu 5 Metern pro Stunde, am Donnerstag flachte diese aber wieder deutlich ab.

Durch diese neue Bewegung stiess der untere Rand des Schuttstroms in der Nacht auf Donnerstag um rund 100 Meter in Richtung Dorf vor – womit er nun etwa 400 Meter entfernt vom Nordrand der Gemeinde liegt. Die Behörden gehen von einer weiteren Verlangsamung aus, womit ein Grossabbruch des Plateaus ausbleiben dürfte.

Damit herrscht auch für den Verkehr eine gewisse Entwarnung. Die Kantonsstrassen von Tiefencastel nach Surava und auf die Lenzerheide sind offen, die Albulalinie der Rhätischen Bahn zwischen Tiefencastel und Filisur ebenso. (dab)

Mehr aus Brienz:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Bundesrat lehnt Kompass-Initiative ohne Gegenvorschlag ab
Der Bundesrat will die neuen Verträge zwischen der Schweiz und der EU nicht dem obligatorischen Referendum unterstellen. Er ist gegen die sogenannte Kompass-Initiative, die für das Vertragswerk nebst dem Volks- auch das Ständemehr verlangt.
Zur Story