Rösti zu ETH-Verkehrs-Gutachten: «Der politische Prozess hat heute begonnen»

Es kommt die Frage auf, ob es demokratiepolitisch nicht bedenklich sei, zwei Projekte mit Priorität 1 zu versehen, die bei der Abstimmung zum Autobahnausbau im November 2024 abgelehnt worden seien.



Rösti antwortet: «Das erachte ich nicht als bedenklich.» Von Anfang sei es klar gewesen, dass diese sechs Projekte erneut angeschaut würden. Das Stimmvolk habe nicht einzeln über die Projekte abgestimmt, sondern über den Autobahnausbau als Ganzes.



Es gehöre zur Politik, dass man nach einem Nein der Bevölkerung neue Varianten suche. Die Probleme seien mit der Ablehnung des Autobahnausbaus nicht gelöst. Wichtig sei, dass die gleiche Stufe, also das Volk, erneut darüber befinden könne.