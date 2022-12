Der grosse Heizungstausch: Fast die Hälfte der mit Öl- und Gas-Heizenden wollen wechseln

Laut Comparis heizt fast die Hälfte der Eigenheimbesitzenden in der Schweiz mit Gas oder Öl. Und von diesen wolle 43,6 Prozent in eine umweltverträglichere Heizanlage investieren.

Steigende Energiepreise belasten Personen mit selbstbewohntem Wohneigentum. In einem am Dienstag veröffentlichten Comparis-Umfrage geben 10,4 Prozent der Immobilienbesitzenden an, stark unter den höheren Energiepreisen zu leiden. Für weitere 45,0 Prozent ist die stärkere Belastung spürbar.

Fast die Hälfte der Eigenheimbesitzer mit fossiler Heizung will in eine neue Heizanlage investieren. Das hat eine Comparis-Umfrage ergeben.

Monsterklage: Credit Suisse will 52 «Inside Paradeplatz»-Artikel gelöscht haben

Der Raiffeisen-Prozess geht in die nächste Runde: Jetzt schlägt die Stunde der Verteidiger

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Putin appelliert an Sicherheitskräfte +++ Lawrow: Selenskyj fehlt das Verständnis

Das Perfide an Sex*

So viel Geld musst du verdienen, um zum reichsten Teil deines Kantons zu gehören

Der rote Block: So lausig ist die erste Reaktion der Royals auf «Harry & Meghan»

Kinderspitäler am Anschlag «wegen Entscheid von Alain Berset» – das sind die Sonntagsnews

Nur noch Schleichtempo in den Städten, Genfer Chips in russischen Raketen und ukrainische Soldaten wollen Schweizer Armee-Fahrzeuge: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.

Im Schweizer Siedlungsgebiet soll künftig Tempo 30 gelten – auch auf den Hauptstrassen. Das fordert der Städteverband, dem 129 Städte und Gemeinden angehören, in einem neuen Positionspapier, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt. Er will die Einzelfallprüfung abschaffen, die eine Gemeinde heute vornehmen muss, wenn sie auf einer Hauptverkehrsachse die Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde reduzieren möchte.