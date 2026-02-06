bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Immobilien

Wohnungsinserat aus Küsnacht lässt aufhorchen: So teuer ist die Wohnung

Wohnung in Küsnacht für 12&#039;200 Franken: Ein ImmoScout-Inserat vom 6. Februar 2026.
Diese Wohnung kostet mehr Miete, als die meisten Schweizerinnen und Schweizer pro Monat verdienen.screenshot: immoscout

150-Quadratmeter-Terrasse: Rate mal, was diese 4.5-Zimmer-Wohnung in Küsnacht kostet

06.02.2026, 09:5606.02.2026, 10:30

«Exklusive Attika-Terrassenwohnung mit Traumaussicht auf den Zürichsee und Cheminée» – so wird auf ImmoScout gerade eine 4.5-Zimmer-Wohnung in Küsnacht angepriesen. Kostenpunkt: 12'200 Franken im Monat. Wenn du die Doppelgaragenbox ebenfalls dazu mieten willst, kostet das nochmals 400 Franken pro Monat, wie der Blick zuerst berichtete.

Wohnung in Küsnacht für 12&#039;200 Franken: Ein ImmoScout-Inserat vom 6. Februar 2026.
Die Wohnung verfügt über zwei Badezimmer sowie zwei Gästetoiletten.screenshot: immoscout

Für diesen Preis gibt es dann allerdings eine 213 Quadratmeter grosse und «moderne 4.5-Zimmer-Attika-Terrassenwohnung mit einmaliger Aussicht über den Zürichsee bis in die Alpen», wie das Inserat erläutert. Auch die Ausstattung lässt sich sehen. In der Wohnung befinden sich bereits unter anderem:

  • eine offene Poggenpohl-Luxusküche
  • ein Gaggenau Foodcenter mit gekühltem Wasser und Crushed- sowie Normaleisfunktion
  • ein Weinkühler für optimales Weinklima
  • ein Cheminée
  • zwei Badezimmer En Suite mit Badewanne und Regendusche
  • eine Wohnraumlüftung
  • ein direkter Liftzugang in die Wohnung

Das Beste an der Wohnung dürfte allerdings die 153 Quadratmeter grosse Terrasse mit Blick auf den Zürichsee und das Alpenpanorama sein. Im Inserat steht zudem weiter: «Die steuergünstige Gemeinde Küsnacht liegt lediglich 10 Auto- oder S-Bahn-Minuten von Zürich entfernt.»

Wohnung in Küsnacht für 12&#039;200 Franken: Ein ImmoScout-Inserat vom 6. Februar 2026.
Die Terrasse ist grösser als so manche Wohnung.screenshot: immoscout

Wer sich also vom beachtlichen Mietzins eingeschüchtert fühlt, sollte beachten, dass wahrscheinlich der eine oder andere Steuerfranken gespart werden kann. (leo)

Mehr zum Wohnen:

Wo die Mieten in der Schweiz am höchsten sind – und wo am tiefsten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Dieses Apartment kommt mit nur 30qm Fläche aus!
1 / 7
Dieses Apartment kommt mit nur 30qm Fläche aus!
Dieses Apartment in Hong Kong … bilder: LAAB Architects via designboom
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wohnungsmangel: Studierende in den Niederlanden campen mitten in Bahnhof
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
19 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
19
Nach Aufstand in Schweizer Gefängnis: Lage wieder unter Kontrolle
In der Strafanstalt in Bellechasse FR haben am Montagabend 32 Insassen des geschlossenen Vollzugs während fast drei Stunden gegen ihre Haftbedingungen protestiert. Nach dem Aufstand werden sie nun von der Leitung der Freiburger Haftanstalt befragt.
Zur Story