Diese Wohnung kostet mehr Miete, als die meisten Schweizerinnen und Schweizer pro Monat verdienen. screenshot: immoscout

150-Quadratmeter-Terrasse: Rate mal, was diese 4.5-Zimmer-Wohnung in Küsnacht kostet

«Exklusive Attika-Terrassenwohnung mit Traumaussicht auf den Zürichsee und Cheminée» – so wird auf ImmoScout gerade eine 4.5-Zimmer-Wohnung in Küsnacht angepriesen. Kostenpunkt: 12'200 Franken im Monat. Wenn du die Doppelgaragenbox ebenfalls dazu mieten willst, kostet das nochmals 400 Franken pro Monat, wie der Blick zuerst berichtete.

Die Wohnung verfügt über zwei Badezimmer sowie zwei Gästetoiletten. screenshot: immoscout

Für diesen Preis gibt es dann allerdings eine 213 Quadratmeter grosse und «moderne 4.5-Zimmer-Attika-Terrassenwohnung mit einmaliger Aussicht über den Zürichsee bis in die Alpen», wie das Inserat erläutert. Auch die Ausstattung lässt sich sehen. In der Wohnung befinden sich bereits unter anderem:

eine offene Poggenpohl-Luxusküche

ein Gaggenau Foodcenter mit gekühltem Wasser und Crushed- sowie Normaleisfunktion

ein Weinkühler für optimales Weinklima

ein Cheminée

zwei Badezimmer En Suite mit Badewanne und Regendusche

eine Wohnraumlüftung

ein direkter Liftzugang in die Wohnung

Das Beste an der Wohnung dürfte allerdings die 153 Quadratmeter grosse Terrasse mit Blick auf den Zürichsee und das Alpenpanorama sein. Im Inserat steht zudem weiter: «Die steuergünstige Gemeinde Küsnacht liegt lediglich 10 Auto- oder S-Bahn-Minuten von Zürich entfernt.»

Die Terrasse ist grösser als so manche Wohnung. screenshot: immoscout

Wer sich also vom beachtlichen Mietzins eingeschüchtert fühlt, sollte beachten, dass wahrscheinlich der eine oder andere Steuerfranken gespart werden kann. (leo)