Für Mitte-Präsident Gerhard Pfister ist eine finanzielle Beteiligung im eigenen Interesse der Schweiz: «Es müssen in der Ukraine die Voraussetzungen geschaffen werden, dass die Flüchtlinge zurückkehren können nach Ende des Kriegs.» FDP-Präsident Thierry Burkart stellt sich hinter seinen Parteikollegen, Bundespräsident Ignazio Cassis: «Eine stabile, prosperierende und demokratische Ukraine ist in unserem Interesse.» Es sei Sache des Bundesrats, Hilfsmassnahmen zu Handen des Parlaments vorzuschlagen.

«Die Schweiz soll sich am Schutz der Zivilbevölkerung und an der Abdeckung der Grundbedürfnisse in der Ukraine beteiligen», sagt GLP-Präsident Jürg Grossen. Dies «entsprechend ihrer Wirtschaftskraft». Auch Grünen-Präsident Balthasar Glättli sagt: Für ein viel stärkeres Engagement als bisher vorgesehen spreche, «dass die Schweiz als neutrales Land im Bereich der Waffen keine Unterstützung leistet.» Zur Gegenfinanzierung schlagen die Grünen eine Kriegsgewinnsteuer auf den Gewinnen des Rohstoffhandels vor.

Die Diskrepanz der Zahlen illustriert das Mass der Ungewissheit – die Kosten für den Wiederaufbau hängen stark vom weiteren Kriegsverlauf ab. Die Zahlen zeigen aber auch: Der Beitrag der Schweiz, die zu den 20 stärksten Wirtschaftsmächten zählt, dürfte sich eher in Milliardenhöhe bewegen als im Bereich weniger hundert Millionen. Woher dieses Geld kommen soll, und über welche Kanäle es in die Ukraine fliessen wird, darüber gehen die Meinungen der Parteien schon jetzt auseinander.

Der Bundesrat dürfte am Mittwoch ein Soforthilfepaket über 100 Millionen Franken für die Ukraine bewilligen: Ein Hilfspaket von weiteren rund 100 Millionen für 2023 bereits in Vorbereitung.

Hurrikanwarnung in der Karibik vor Ankunft von «Lisa»

Mehrere Länder in der Karibik bereiten sich auf einen neuen Hurrikan vor. Der Tropensturm «Lisa» werde weiter an Kraft gewinnen und voraussichtlich am Mittwoch (Ortszeit) eine Inselkette vor Honduras und die Küste von Belize erreichen, teilte das US-Hurrikanzentrum (NHC) am Dienstag mit. Auch Guatemala und Mexiko trafen Vorbereitungen vor der Ankunft des Sturms.