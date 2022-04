Nationalpräsidentin Irène Kälin verlässt einen Flugplatz in Hostomel in der Nähe Kiews. Bild: keystone

Erster Besuch seit Kriegsausbruch – das macht die Schweizer Delegation in der Ukraine

Heute ist die Nationalpräsidentin Irène Kälin mit einer dreiköpfigen Delegation in der Ukraine eingetroffen. Was hinter der Einladung steckt, wer mit dabei ist und was auf dem Programm steht.

Wer ist dabei?

Die parlamentarische Delegation um Nationalratspräsidentin Irène Kälin (Grüne/AG) ist heute Morgen in Kiew eingetroffen. Aufgebrochen ist die Gruppe bereits gestern Abend.

Irèene Kälin in ihrem Schlafabteil des Nachtzug von Przemysl, Polen nach Kiew. Bild: keystone

Zur Delegation gehören Kälins Nationalratskollegen Nik Gugger (EVP/ZH), Yves Nidegger (SVP/GE) und Roger Nordmann (SP/VD). Sie alle seien nach einer sicheren Reise über Nacht angekommen, hiess es. Mit dabei sind auch noch der Schweizer Botschafter in der Ukraine, Claude Wild, und Artem Rybchenko, der ukrainische Botschafter in Bern.

Nationalrat Yves Nidegger arbeitet in seinem Abteil, kurz vor der Ankunft in Kiew. Bild: keystone

Wieso sind sie in die Ukraine gereist?

Es ist das erste Mal seit Kriegsausbruch in der Ukraine, dass die Schweiz Politikerinnen und Politikerinnen in das Land entsendet. Ausschlaggebend dafür war eine offizielle Einladung von Rusland Stefantschuk, dem Präsidenten des ukrainischen Parlaments. Erhalten hat die Einladung seine Amtskollegin Irène Kälin.

Irène Kälin in einem Interview kurz vor Anbruch ihrer Reise am Dienstag. Bild: keystone

Obwohl die Reise in das Kriegsland risikobehaftet ist, habe sie nicht anders gekonnt, als die Einladung anzunehmen, schreibt die Nationalratspräsidentin im «Blick»:

«In diesen schrecklichen Zeiten des Krieges ist ein Zeichen der Solidarität und Menschlichkeit vor Ort das Mindeste, was ich tun kann.»

Die Worte es ukrainischen Parlamentspräsidenten hätten sie bewegt, schreibt sie weiter.

«Sofern wahre menschliche Werte nicht bloss Wahlkampfparolen sind, bin ich mir sicher, dass keine zivilisierten Politiker und Politikerinnen gleichgültig bleiben würden, nachdem sie die heutige Ukraine gesehen haben».

Der Entscheid, dieser Einladung nachzukommen, sei ihr gewissermassen leicht gefallen, so Kälin. Als Nationalratspräsidentin erachte sie als ihre Aufgabe, als Pflicht der höchsten Schweizerin, die Solidarität nach Kiew zu tragen, die sie täglich sehe und erlebe.

Stefantschuks Worte haben Wirkung gezeigt: Heute schüttelten sich Kälin und Stefantschuk sich im Parlamentsgebäude in Kiew die Hände. Bild: keystone

Ruslan Stefantschuk begrüsst die Annahme der Einladung. Dass «Irène» gekommen sei, sei mehr als ein Zeichen der Solidarität, es brauche Mut, dies zu tun und es sei ein deutliches Zeichen der Unterstützung, wie die Parlamentsdienste auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilten.

>>> Hier geht's zum Liveticker <<<

Was steht auf dem Programm?

Die Reise der vier Nationalratsmitglieder war erst gestern angekündigt worden. Heute um 10 Uhr haben sie bereits die Hauptstadt Kiew erreicht.

Was für die Delegation in der Ukraine genau auf dem Programm steht, ist nicht genau bekannt. Die Parlamentsdienste begründen dies mit Sicherheitsbedenken. Ursprünglich war noch eine Rede Kälins vor dem ukrainischen Parlament vorgesehen. Diese fällt allerdings aus.

Wo halten sie sich auf?

Wie der Tagesanzeiger berichtet, hat die Delegation um Kälin die Kiewer Vororte Irpin und Hostomel besucht. Ebenfalls dabei war Stefantschuk, sowie Parlamentsvorsitzende aus Rumänen und Nordmazedonien.

In Begleitung von Sicherheitskräften besucht die Delegation um Irène Kälin den zerstörten Flugplatz in Hostomel. Bild: keystone

Die Entdeckung von Kriegsverbrechen in der Umgebung der Hauptstadt Kiew nach dem Abzug russischer Truppen hatte weltweit für Entsetzen gesorgt, neben Irpin auch in Butscha.

Auf dem Flugplatz richtete Kälin noch einige Worte an die Presse. Bild: keystone

Es habe kein Militär in Irpin gegeben, sagten lokale Vertreter dem Schweizer Besuch, wie SRF online berichtete. Schulen und Privathäuser seien (vom russischen Militär) angegriffen und zerstört worden. Die Städte Irpin und Butscha wurde inzwischen von der ukrainischen Armee wieder zurückerobert.

Wie ein Video von «Blick» zeigt, wiederholt Kälin gegenüber Stefantschuk, dass sie die Einladung sehr gerne angenommen habe, da es das Mindeste gewesen sei, dass sie habe tun können. Sie sehe auch, dass man in der Ukraine den Mut noch nicht aufgegeben habe, obwohl man bereits durch die Hölle gegangen sei. (saw)