#CoronaInfoCH Stand: 12.04.

527 Hospitalisationen mehr als am 05.04.2022, 756 Hospitalisationen in den letzten 14 Tagen. Auslastung der IS: 71,3%

39 996 laborbestätigte Fälle mehr als am 05.04.2022.https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/Hg19JviLeE