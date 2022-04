«So was noch nie erlebt»: Mann gerät ausser Kontrolle, greift Polizisten mit Messer an

Wenn Polizei und Holcim gemeinsame Sache machen: 5 Punkte, wieso Waldbesetzer scheiterten

Im Aargau hätte es diese Woche einen grossen Klimaprotest geben sollen. Der «ZAD am Geissberg» scheiterte jedoch innert weniger Stunden.

Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten wollten am Sonntag einen Wald in Villigen AG besetzen. Eine Mitteilung, die um 09:30 Uhr verschickt wurde, versprach ein grösseres Spektakel: Die Protestaktion trug den Namen «Zone à défendre Geissberg» (kurz ZAD) und erinnerte damit an die grosse Waldbesetzung, die in der Westschweiz im Frühling 2021 für grosse Schlagzeilen sorgte.