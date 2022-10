In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) 25'134 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Das sind 49,9 Prozent mehr als in der Vorwoche (7-Tages-Schnitt). Gleichzeitig registrierte das BAG 13 neue Todesfälle und 290 Spitaleinweisungen (48,4 Prozent). Der Anteil der doppelt Geimpften liegt bei 69,3 Prozent, geboostert sind 44,4 Prozent.