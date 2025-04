Roche investiert 50 Mrd Dollar in den USA

Der Pharmakonzern Roche will in den kommenden fünf Jahren bis zu 50 Milliarden US-Dollar in seine US-Geschäfte investieren. Die Mittel sollen in beide Sparten Pharma und Diagnostik investiert werden, teilten die Basler am Dienstag mit. (sda/awp)

Pharmamanager Severin Schwan spricht neben Roche CEO Thomas Schinecker an der Generalversammlung.

Pharmamanager Severin Schwan spricht neben Roche CEO Thomas Schinecker an der Generalversammlung. Bild: keystone

Zollstreit: Müssen die Amerikaner Nikes bald selbst nähen?

Modekonzerne wie Nike produzieren vor allem in China und Vietnam. Nun sind sie mitten in den Zollstreit geraten. Was das für Sneaker bedeutet.

Nähtisch reiht sich an Nähtisch, beleibte Frauen und Männer mit Nike-T-Shirts sitzen daran, einer trägt eine USA-Mütze auf dem Kopf, fummelt an einem Nike-Schuh herum, beisst dann von einem Burger ab. Und hinten an der Wand hängt ein Banner: «Make America strong again.»