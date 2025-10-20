bedeckt, wenig Regen12°
DE | FR
burger
Schweiz
International

WMO in Genf: Baume-Schneider warnt vor vermehrten Gletscherabbrüchen

Bundesraetin Elisabeth Baume-Schneider steht bei der Messtation von Meteo Schweiz, bei der Einweihung der hoechstgelegenen Messstation fuer Radioaktivitaet, am Dienstag, 7. Oktober 2025, auf dem Jungf ...
Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider bei der Einweihung der höchstgelegenen Radioaktivitätsmessstation im Oktober 2025 auf dem Jungfraujoch.Bild: KEYSTONE

Bundesrätin Baume-Schneider warnt vor vermehrten Gletscherabbrüchen

20.10.2025, 14:0820.10.2025, 14:08

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider hat am Montag in Genf den Kongress der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) eröffnet. In ihrer Rede unterstrich sie die zentrale Rolle der WMO sowie der nationalen Wetterdienste bei der Bekämpfung des Klimawandels und der frühzeitigen Warnung vor Extremereignissen.

Die Überwachung in Blatten VS habe Evakuierungen vor dem Bergsturz ermöglicht, sagte die Bundesrätin in ihrer Rede. Doch das Auftauen des Permafrostbodens werde unweigerlich zu vermehrten Gletscherabbrüchen und Felsstürzen führen.

KEYPIX - Matthias Bellwald, mayor of the municipality of Blatten makes his way as he visits the destroyed village, 4 months after a landslide destroyed the village, in Blatten, Switzerland, on Wednesd ...
Ein Gletscherabbruch am Birchgletscher verwüstete am 28. Mai 2025 das Dorf Blatten im Lötschental.Bild: keystone

Die Mitgliedsstaaten der Weltorganisation für Meteorologie seien zusammengekommen, um darauf hinzuarbeiten, dass bis 2027 alle Länder mit Frühwarnsystemen ausgestattet werden könnten. Bei der Eröffnung des bis Donnerstag dauernden Kongresses sagte Baume-Schneider:

«Wir sind uns bewusst, dass es sich nicht um einen 100-Meter-Sprint, sondern eher um einen Marathon handelt»
Elisabeth Baume-Schneider sda

In diesem Kampf wäre eine wirksame Alarmierung der verschiedenen Akteure «schwierig» ohne die WMO, die alle nationalen meteorologischen Einheiten vereine, hielt Baume-Schneider fest. Sie lobte die Rolle der Organisation, die ihr 75-jähriges Bestehen feiert, als «entscheidend».

Auch die Schweiz trage zu den internationalen Bemühungen bei, führte die Vorsteherin des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) weiter aus. So unterstütze die Schweiz aktiv das Pilotprojekt «Weather4UN». Dieses internationale Frühwarnsystem ermögliche es humanitären Organisationen, anhand von Wetterangaben Naturkatastrophen vorherzusehen und Hilfsgüter vorzubereiten.

Mehrere Millionen Opfer

Nach Angaben der WMO können sich mittlerweile mehr als 100 Länder auf ein Warnsystem stützen, aber diese Zahl sei noch weit vom Ziel entfernt. Generalsekretärin Celeste Saulo forderte die internationale Gemeinschaft auf, ihre Anstrengungen zu verdoppeln, auch wenn die in drei Jahren erzielten Fortschritte «greifbar» seien. Die globale Initiative zeige, dass «globale Solidarität», angeführt von der Wissenschaft, zu Veränderungen führen könne.

In den letzten Jahrzehnten hätten Schäden durch Naturkatastrophen zwei Millionen Menschenleben gefordert, 90 Prozent davon in Entwicklungsländern. (sda/fak)

Was dich auch noch interessieren könnte:

So werden die ersten Millionen aus dem Spendentopf für Blatten verteilt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Risiko Wildtierunfälle
1 / 5
Risiko Wildtierunfälle

In Freiburg besteht das grösste Risiko für einen Wildunfall.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Japan zeigt kuriose Gadgets gegen Messer-Angreifer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
«Unmenschlich, aber legal» – so leiden Buschauffeure in der Schweiz
2
So knallhart setzt Temu seine Preise durch – jetzt packt ein Schweizer Händler aus
3
«Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
4
Mann bedroht Ukrainer im Zug in Bern: «Raus hier, bevor dein Kind verletzt wird!»
5
«Ändert sich nichts, müssen die Gäste bald selbst kochen»
Meistkommentiert
1
Schweizer Quali-Gegner: Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
Wir suchen ... imfall: Das Bünzli-Wort 2025
3
Kopftuch ist in der Öffentlichkeit okay, aber nicht an Schulen
4
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
5
«Fremde Frau wird blöd angemacht – soll ich mich einmischen?»
Meistgeteilt
1
Frankreich will EU-Einsätze in Gaza ausweiten +++ ZDF: Mitarbeiter in Gaza getötet
2
Warum manche Menschen einfach nicht zunehmen
3
Volksinitiative will eine Basler Innenstadt ohne Tramverkehr
4
USA sollen in Kolumbien Fischer getötet haben +++ China wirft USA Cyberangriffe vor
5
Wegen Drohungen: Rammstein-Sänger Lindemann muss Autogrammstunde verlegen
82. Olma lockte 335'000 Menschen an
Rund 335'000 Besucherinnen und Besucher hat die 82. Ausgabe der Olma angelockt. Die Veranstaltenden zogen eine positive Bilanz der vergangenen elf Tage auf dem St. Galler Messegelände.
Zur Story