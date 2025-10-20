bedeckt, wenig Regen12°
DE | FR
burger
Schweiz
Italien

Bund beschafft italienisches Radarsystem zur Luftraumüberwachung

Bund beschafft italienisches Radarsystem zur Luftraumüberwachung

20.10.2025, 15:0820.10.2025, 15:08

Der Bund beschafft ein teilmobiles Radar kurzer Reichweite zur Überwachung des Schweizer Luftraumes beim italienischen Hersteller Leonardo. Dieses wird benötigt, um die Lufthoheit im unteren Luftraum besser wahren zu können, wie das Bundesamt für Rüstung mitteilte.

Die Überwachung des Luftraumes ist für die Sicherheit der Schweiz wichtig. Deshalb soll die bestehende Fähigkeitslücke im unteren Luftraum durch die Beschaffung von modernen Radaren geschlossen werden, wie das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) am Montag weiter mitteilte.

Die Vollbefähigung der Luftwaffe mit dem neuen Radarsystem TMMR (Tactical Multi Mission Radar) ist im Rahmen der Armeebotschaft 2028 eingeplant. Aktuell verfüge die Luftwaffe über kein teilmobiles Radarsystem, das in der Lage sei, den unteren Luftraum abzudecken, hiess es weiter.

Mit der Ausserdienststellung des taktischen Fliegerradars (TAFLIR) um das Jahr 2030 entstehe somit eine erweiterte Fähigkeitslücke im unteren und mittleren Luftraum. Diese könne durch die neuen Radare für den unteren Luftraum gefüllt werden. (rbu/sda)

Mehr zum Thema:

Drohnen-«Hysterie» in der Schweizer Armee
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
«Unmenschlich, aber legal» – so leiden Buschauffeure in der Schweiz
2
So knallhart setzt Temu seine Preise durch – jetzt packt ein Schweizer Händler aus
3
«Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
4
Mann bedroht Ukrainer im Zug in Bern: «Raus hier, bevor dein Kind verletzt wird!»
5
«Ändert sich nichts, müssen die Gäste bald selbst kochen»
Meistkommentiert
1
Schweizer Quali-Gegner: Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
Wir suchen ... imfall: Das Bünzli-Wort 2025
3
Kopftuch ist in der Öffentlichkeit okay, aber nicht an Schulen
4
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
5
«Fremde Frau wird blöd angemacht – soll ich mich einmischen?»
Meistgeteilt
1
Frankreich will EU-Einsätze in Gaza ausweiten +++ ZDF: Mitarbeiter in Gaza getötet
2
Warum manche Menschen einfach nicht zunehmen
3
Volksinitiative will eine Basler Innenstadt ohne Tramverkehr
4
USA sollen in Kolumbien Fischer getötet haben +++ China wirft USA Cyberangriffe vor
5
Wegen Drohungen: Rammstein-Sänger Lindemann muss Autogrammstunde verlegen
Neues FDP-Duo: «Werden so hart arbeiten, dass wir Wähleranteil steigern»
Das neue Führungsduo Susanne Vincenz-Stauffacher und Benjamin Mühlemann sagt nach dem Showdown um Europa, was es mit der FDP jetzt vorhat.
Später Samstagnachmittag in den Kongressräumen im Berner Wankdorfstadion. Die Delegierten sind abgereist, noch baumeln ein paar FDP-Ballone an einem Türknauf. Die Entscheide sind gefällt: Die FDP sagt Ja zum Paket der neuen bilateralen Verträge mit der EU, und sie will diese nicht dem Ständemehr unterstellen.
Zur Story