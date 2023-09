Erdbebendienst meldet Beben mit Stärke von 3,1 bei Pruntrut

Ein Erdbeben der Stärke 3,1 auf der Richterskala hat sich in der Nähe von Pruntrut JU am frühen Sonntagmorgen ereignet. Das Erdbeben dürfte laut dem Schweizerischen Erdbebendienst (SED) der ETH Zürich in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein.

Das Beben ereignete sich am Sonntagmorgen um 7.07 Uhr rund 14 Kilometer südwestlich von Pruntrut, wie der SED in einer automatischen Meldung mitteilte. Bei einem Erdbeben dieser Magnitude sind in der Regel keine Schäden zu erwarten.

Zuletzt wurde Ende August, ebenfalls bei Pruntrut, ein ähnlich starkes Beben verzeichnet. Der Schweizerische Erdbebendienst registriert jedes Jahr zwischen 1000 und 1500 Erdbeben. Die Bevölkerung spürt nur 10 bis 20 davon. Diese Erdbeben weisen in der Regel eine Magnitude von 2,5 oder mehr auf. (sda)