Historisches Ja in Bern und Delsberg JU zum Moutier-Konkordat

Die Stimmbevölkerung von Moutier hatte sich am 28. März 2021 für den Wechsel zum Kanton Jura ausgesprochen. Nie zuvor ist eine Schweizer Gemeinde dieser Grösse in einen neuen Kanton umgezogen.

Ganz ungetrübt war die Freude allerdings nicht. So wurde darauf hingewiesen, dass der Fall von Moutiers Nachbargemeinde Belprahon BE noch nicht geregelt sei. Das Dorf hatte den Wechsel zum Jura mit nur sieben Stimmen Differenz abgelehnt.

Dass dem so ist, wurde von den Gegnern bezweifelt. Der Konflikt werde weiter schwelen, bereits gebe es Abwanderungsgelüste in Nachbargemeinden Moutiers, hiess es. Der Kanton Bern habe schlecht verhandelt.

Die bernischen und jurassischen Stimmberechtigten können am 22. September über den Wechsel der Berner Gemeinde Moutier zum Jura entscheiden. Beide Kantonsparlamente haben dem Konkordat am Mittwoch deutlich zugestimmt.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Gempen SO ist am Dienstag eine Automobilistin mit Tempo 110 gemessen worden. Erlaubt ist auf dieser Innerortsstrecke Tempo 50, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte.