Neuer November-Temperaturrekord mit 23,5 Grad in Delsberg JU

Mit 23,5 Grad ist am Donnerstag in Delsberg JU ein neuer Temperaturrekord im November erreicht worden. Der letzte Rekord lag im Ort bei 22,8 Grad und stammt gemäss Meteonews aus dem Jahr 2023.

Der Wetterdienst erwartete im Laufe des Tages weitere hohe Messwerte bei den Wetterstationen. Kurz nach Mittag lagen vielerorts die Temperaturen nahe an der 20-Grad-Marke, beispielsweise in Tänikon TG mit 18,4 Grad oder in Basel mit 18,2 Grad.

Der neue Rekord in Delsberg sei deutlich höher als der aus dem Jahr 2023, schrieb Meteonews auf der Plattform X. Die Messdaten werden seit 1959 erhoben. Weitere mögliche Rekordkandidaten seien die Föhntäler. In Vaduz im Fürstentum Liechtenstein beispielsweise liegt der aktuelle Rekord im November bei 23,7 Grad.

Auch für den morgigen Freitag prognostizieren die Wetterdienste milde Temperaturen. Diese seien für diese Jahreszeit «aussergewöhnlich hoch» schrieb Meteonews auf ihrer Webseite. Die Nullgradgrenze lag am Donnerstag zwischen 3300 und 3500 Metern.

Bis zu Beginn der kommenden Woche wird es dann trüber und kälter. Am Montag zieht schliesslich eine Kaltfront über die Nordschweiz. Die Schneefallgrenze dürfte unter 1500 Meter sinken, wie es weiter hiess. (sda)