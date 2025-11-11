sonnig
Wetter Schweiz: Nochmals warme Tage erwartet, dann droht der Winter

Busse verkehren beim Bahnhof neben mit Schnee bedeckten Fahrraedern, am Freitag, 22. November 2024 in Bern. Die verbreiteten Schneefaelle vom Vorabend und in der Nacht haben in weiten Teilen des Mitte ...
Schnee im Flachland: Allzu weit entfernt scheint er nicht mehr – trotz zwischenzeitlich frühlingshaften Temperaturen.Bild: keystone

Nach dem warmen Wetter droht der Wintereinbruch

Der Herbst zeigt sich in diesen Tagen nochmals von seiner sonnigen und milden Seite. Doch Ende der Woche könnte damit Schluss sein. Es wird kälter – und die Chancen auf Schnee steigen.
11.11.2025, 11:0511.11.2025, 11:31

Temperaturen bis 20 Grad, Sonne und höchstens ein wenig Nebel. Das Herbstwetter blüht nochmals richtig auf. Das, obwohl in diesen Tagen an vielen Orten bereits die Weihnachtsmärkte starten und die Weihnachtsbeleuchtung montiert wird – das passt eigentlich nicht wirklich zusammen.

Unsichere Entwicklung

Doch schon nächste Woche könnte sich das ändern. Wie Meteonews schreibt, wird die Lage ab Samstag unsicher. Die Wettermodelle deuten auf verschiedene Entwicklungen hin, ein Temperaturrückgang dürfte aber ab Sonntag wahrscheinlich sein. Konkreter wollen die Meteorologen noch nicht werden, weil die Prognosen zu unsicher sind.

Doch auch Meteo Schweiz sagt für Samstag zumindest in den Bergen eine deutliche Abkühlung voraus. Auch hier verweisen die Meteorologen noch auf die unsichere Entwicklung. Zum Wochenwechsel dürfte es wohl veränderlich werden, auch Niederschlag ist möglich. Die Höchsttemperaturen könnten auf 10 Grad sinken.

Wenn die Langzeitprognosen stimmen, kommt der Schnee bald

Internationale Meteorologen wollen sich ebenfalls noch nicht definitiv auf eine Prognose festlegen. Sie melden jedoch, dass kühle Polarluft das Wetter kippt und in gewissen Teilen Europas auch Schnee möglich ist. «Deutschland wird weiss», schreibt etwa die Bild. Das muss für uns aber nichts heissen. Ob der Schnee auch die Schweiz erreicht, ist unklar. Dennoch taucht in den Prognosen der nächsten Wochen bereits die eine oder andere Schneeflocke auf – auch wenn solche Vorhersagen weit im Voraus unsicher sind.

Landi Wetterprognose November 2025
In den Wetterapps wird Schneefall wahrscheinlicher.Bild: Landi App

Die Entwicklung passt derzeit zu den langfristigen Prognosen der Forschenden, die einen harten, schneereichen Winter angekündigt hatten. Die Vorhersagen scheinen sich zu bewahrheiten. Der Polarwirbel beginnt zu schwächeln, weshalb mehr kalte Luft Richtung Süden gelangt. Europäische Meteorologen rechnen in Nord- und Zentraleuropa in der ersten Dezemberhälfte mit Schnee und Kälte.

Schneefall Prognosen erste Dezemberhälfte 2025
Die Schneefallprognosen für Anfang Dezember.Bild: Severe Weather Europe
Meteorologen sehen mehrere Hinweise für einen kalten, schneereichen Winter

Auch der November des vergangenen Jahres bleibt in Sachen Schnee in Erinnerung. Damals fiel in der Schweiz am 21. und 22. November so viel Schnee, dass es an mehreren Messstandorten im Flachland für einen neuen Monatsrekord reichte. Einen Einfluss auf das aktuelle Wetter hat das aber nicht. Die kommenden Tage werden zeigen, ob sich der Winter in der Schweiz tatsächlich auch im Flachland erstmals so richtig bemerkbar macht. (vro)

Rekordmengen Neuschnee im Flachland – Allzeitrekord in Luzern gebrochen
Katze watet durch den Schnee
1 / 7
Katze watet durch den Schnee
Bild: Imgur
quelle: imgur
Seltener Anblick: Florida versinkt im Schnee
Video: watson
7
