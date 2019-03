In Fahrverbot geblitzt: Jus-Student unterliegt vor Bundesgericht – und ärgert sich

Petition für Aufhebung des Fahrverbots

Das umstrittene Fahrverbot auf dem Teilstück der Schartenstrasse in Baden ist seit gut 20 Jahren in Kraft. Im Frühling 2017 forderten rund 1200 Personen den Stadtrat in einer Petition auf, das Verbot aufzuheben. Dieses schütze lediglich die Immobilienbesitzer oberhalb des Badener Teilstücks der Schartenstrasse vor Lärm und Emissionen. Deren Interessen dürften nicht höher gewichtet werden als diejenigen der Autofahrer und Anwohner im täglichen Staubereich in Wettingen, Ennetbaden und Obersiggenthal. Der Badener Stadtrat entschied jedoch Ende 2017 am Fahrverbot festzuhalten. (nla)