Anklage wegen Vergewaltigung: Influencer Travis the Creator verweigert vor Gericht Aussage

Der 30-jährige Influencer, der fünf Frauen vergewaltigt haben soll, hat am Montag vor dem Bezirksgericht Zürich jegliche Aussage verweigert. «Keine Aussage» war das einzige, was bei der Befragung von ihm zu hören war.

Travis the Creator wird mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Bild: Instagram

Weder zu seinen heutigen Einkünften noch zu den Vorwürfen selber wollte der Influencer aus Ghana etwas sagen. Im Saal waren mehrere seiner Opfer, junge Frauen, die gemäss Anklage von «Travis the Creator» bei Fotoshootings überrumpelt und vergewaltigt wurden.

Die Opfer sagten übereinstimmend aus, dass die Übergriffe «absolut unerwartet» gekommen seien und sie in eine Art Schockstarre verfallen seien. In einem angeklagten Fall kam noch ein zweiter Mann hinzu und beteiligte sich an den Handlungen.

Die Staatsanwältin fordert eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren sowie einen Landesverweis von zwölf Jahren. Der Influencer ist bereits wegen Schändung vorbestraft. (dab/sda)