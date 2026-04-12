Ein Kleinkind hatte im Herbst 2020 zuhause erzählt, der Betreuer ziehe Handschuhe an und «streichle» Kinder im Schlafsaal (Symbolbild). Bild: shutterstock.com

Mutmasslicher Missbrauch: Winterthurer Kita wurde bereits früh gewarnt

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Fast zwei Jahre vor der ersten Strafanzeige hat es gemäss der «NZZ am Sonntag» Verdachtsmeldungen gegen den Kita-Betreuer gegeben, der beschuldigt wird, in Winterthur und Bern 15 Kleinkinder sexuell missbraucht zu haben.

Ein Kleinkind hatte im Herbst 2020 zuhause erzählt, der Betreuer ziehe Handschuhe an und «streichle» Kinder im Schlafsaal, wie die Zeitung schrieb. Die Mutter habe sich an die Winterthurer Kita gewandt. Der «NZZ am Sonntag» lag eine Notiz der Mutter von damals vor.

Auch ein Lehrling habe grenzüberschreitendes Verhalten gemeldet. Die Dachorganisation der Kita schrieb nach Angaben der Zeitung, es handle sich um «völlig neue Sachverhalte, die den heutigen Verantwortlichen komplett neu» seien. Man nehme sie sehr ernst und wolle ihnen nachgehen. (sda/ome)