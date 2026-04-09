sonnig
DE | FR
burger
Schweiz
Konsum - Detailhandel

Ramseier produziert neu alkoholfreies Bier

Ramseier produziert neu alkoholfreies Bier
Die Produktion von alkoholfreiem Bier bezeichnet Ramseier in einer Mitteilung vom Donnerstag als «Meilenstein».Bild: Ramseier

«Meilenstein»: Ramseier produziert neu alkoholfreies Bier

09.04.2026, 08:4509.04.2026, 08:45

Der Luzerner Getränkehersteller Ramseier Suisse hat Ende März zum ersten Mal alkoholfreies Bier am Standort in Hochdorf gebraut. Dafür hat das Unternehmen rund 4 Millionen Franken in eine neue Infrastruktur investiert.

Die Produktion von alkoholfreiem Bier bezeichnet Ramseier in einer Mitteilung vom Donnerstag als «Meilenstein». Das Unternehmen reagiere damit auf die wachsende Nachfrage nach alkoholfreiem Bier in der Schweiz. Geliefert werden die neuen Dosen nun an Detailhändler wie Volg, der wie Ramseier ebenfalls zur Fenaco-Gruppe gehört.

Das alkoholfreie Bier entsteht laut den Angaben durch ein Gärstopp-Verfahren, bei dem die Gärung gezielt unterbrochen wird. So bleibt laut Ramseier das volle Bieraroma erhalten, während der Alkoholgehalt bei maximal 0,5 Prozent liegt.

Neben jährlich über 35 Millionen Litern Bier («Gotthard Lager», «Farmer Hell») produziert die Ramseier-Brauerei bereits Sirupe, Süssgetränke und Mate. Insgesamt werden in Hochdorf jährlich über 80 Millionen Einheiten hergestellt.

Zu Ramseier Suisse gehören die Marken Ramseier, Sinalco, Elmer und der Vitamintee SuperT. Die Gruppe beschäftigt in der Schweiz rund 250 Mitarbeitende. (sda/awp)

Mehr News aus der Schweiz:

Sélim rettete Menschen in der Silvesternacht – jetzt droht ihm der finanzielle Ruin
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
33 Momente, in denen sich jemand ein Bier gönnte
1 / 35
33 Momente, in denen sich jemand ein Bier gönnte
Am 2. August 2024 ist internationaler Tag des Bieres!Hier: Gerstensaft für «Muddi» Merkel.
quelle: epa/epa / christian bruna
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Schmeckt man den Alkoholgehalt von Bier heraus?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Neue Tarife für Physiotherapie – was du wissen musst
Nach Jahren des Streits einigen sich die Versicherer mit den Physiotherapeuten auf ein neues Tarifsystem. Was dies für Betroffene bedeutet.
Wem der Rücken schmerzt, der legt sich nicht gleich unters Messer, sondern versucht es mit Physiotherapie. Häufig hilft gezielte Bewegung gegen Schmerzen und bei diversen anderen Gebrechen auch. Namentlich bei Herzinfarkt, Diabetes oder Depressionen gehört Physiotherapie zur effektiven Behandlung, wie unlängst eine Studie der Berner Fachhochschule zeigte.
Zur Story